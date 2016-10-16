Історичний момент: SpaceX вдруге спробує відправити Crew Dragon на МКС. ТРАНСЛЯЦІЯ

Ілона Маска SpaceX у співпраці з NASA планує з другої спроби запустити на МКС космічний корабель Crew Dragon з 2 астронавтами на борту.



Спочатку запуск планувався на 27 травня, але його скасували за 17 хвилин до старту через складні погодні умови, пише



Старт ракети, запланований на 30 травня, особливий тим, що вперше політ повинен був відбутися на космічному кораблі приватної компанії.



Три дні тому у ракету-носій Falcon 9 вже закачали паливо і окислювач: гас і рідкий кисень, а на жодному етапі при підготовці до старту не виникало ніяких проблем, але старт таки відклали з урахувань безпеки через сильний дощ та грозу.



Зазначимо, що окрім 27 травня, Space X забронювала ще два резервні стартові вікна: перше - субота, 30 травня, друге - неділя, 31 травня. Також NASA попередньо має резервні стартові вікна 2 та 3 червня.



Однак, погодні умови можуть стати на заваді запуску і у суботу. За словами очільника NASA Джима Брайденстайна, станом на 1:00 30 травня не було рішення щодо запуску Crew Dragon в суботу.



"Погодні умови будуть оцінені вранці", - сказав він.



45-е космічне крило ВПС США повідомило, що в районі запуску пілотованої місії Crew Demo-2 є 50% ймовірності, що погодні умови завадять запуску космічного корабля 30 травня о 3:22 p.m. EDT (22:22 за Києвом) і 40% ймовірності, що запустити астронавтів у космос не вийде і в неділю 31 травня о 3:00 p.m. EDT (22:00 за Києвом).



Погана погода у штаті Флорида, де розташований стартовий майданчик на мисі Канаверал, пов'язана із тропічною бурею Бертою.



При цьому, у NASA заявляють, що для безпечного запуску корабля повинна бути не лише ясна погода на стартовому майданчику, а й в океані, куди у випадку аварійної ситуації приводниться капсула з екіпажем корабля.



А голова NASA наголосив, що безпека астронавтів - найвищиий пріоритет агентства. Якщо ж Crew Dragon таки вдасться запустити Crew Dragon 30 травня, то екіпаж пілотованої місії зможе потрапити на борт МКС вже 31 травня.



Запуск корабля Crew Dragon до МКС: онлайн-трансляція









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. КомпаніяSpaceX у співпраці з NASA планує з другої спроби запустити на МКС космічний корабель Crew Dragon з 2 астронавтами на борту.Спочатку запуск планувався на 27 травня, але його скасували за 17 хвилин до старту через складні погодні умови, пише Економічна правда Старт ракети, запланований на 30 травня, особливий тим, що вперше політ повинен був відбутися на космічному кораблі приватної компанії.Три дні тому у ракету-носій Falcon 9 вже закачали паливо і окислювач: гас і рідкий кисень, а на жодному етапі при підготовці до старту не виникало ніяких проблем, але старт таки відклали з урахувань безпеки через сильний дощ та грозу.Зазначимо, що окрім 27 травня, Space X забронювала ще два резервні стартові вікна: перше - субота, 30 травня, друге - неділя, 31 травня. Також NASA попередньо має резервні стартові вікна 2 та 3 червня.Однак, погодні умови можуть стати на заваді запуску і у суботу. За словами очільника NASA, станом на 1:00 30 травня не було рішення щодо запуску Crew Dragon в суботу."Погодні умови будуть оцінені вранці", - сказав він.45-е космічне крило ВПС США повідомило, що в районі запуску пілотованої місії Crew Demo-2 є 50% ймовірності, що погодні умови завадять запуску космічного корабля 30 травня о 3:22 p.m. EDT (22:22 за Києвом) і 40% ймовірності, що запустити астронавтів у космос не вийде і в неділю 31 травня о 3:00 p.m. EDT (22:00 за Києвом).Погана погода у штаті Флорида, де розташований стартовий майданчик на мисі Канаверал, пов'язана із тропічною бурею Бертою.При цьому, у NASA заявляють, що для безпечного запуску корабля повинна бути не лише ясна погода на стартовому майданчику, а й в океані, куди у випадку аварійної ситуації приводниться капсула з екіпажем корабля.А голова NASA наголосив, що безпека астронавтів - найвищиий пріоритет агентства. Якщо ж Crew Dragon таки вдасться запустити Crew Dragon 30 травня, то екіпаж пілотованої місії зможе потрапити на борт МКС вже 31 травня.

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