SpaceX Ілона Маска вперше відправив астронавтів у космос









Falcon 9 відправився зі стартового комплексу 39А Космічного центру імені Кеннеді у Флориді, звідки запускалися ракети за програмою "Аполон" з освоювання Місяця, а також Space Shuttle – багаторазових космічних човників.



Таким чином, сьогоднішній старт відновив доставку астронавтів у космос з американської території, оскільки востаннє пілотована подорож у США за програмою Space Shuttle відбулася у 2011 році, після чого програму згорнули. З того часу американців у космос доставляли російські ракетоносії.



У капсулі Crew Dragon у суботу стартували два американських астронавти NASA - Роберт Бенкен та Дуглас Герлі, які вже мали неодноразовий досвід перебування в космосі.



До слова, перша спроба запуску Falcon 9 мала відбутися 27 травня, однак вона була відкладена через несприятливі погодні умови в районі потенційного приземлення капсули з астронавтами в разі аварійної посадки. Доставка американських астронавтів на МКС запланована на неділю, 31 травня, повідомили в NASA.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Американська компанія SpaceX, засновником якої є Ілон Маск, у співпраці з NASA здійснили запуск пілотованого корабля Falcon 9 з капсулою Crew Dragon, що має доставити двох астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС). Запуск відбувся о 15:23 за місцевим часом (22:23) за Києвом, повідомляє власний кореспондент Укрінформу Falcon 9 відправився зі стартового комплексу 39А Космічного центру імені Кеннеді у Флориді, звідки запускалися ракети за програмою "Аполон" з освоювання Місяця, а також Space Shuttle – багаторазових космічних човників.Таким чином, сьогоднішній старт відновив доставку астронавтів у космос з американської території, оскільки востаннє пілотована подорож у США за програмою Space Shuttle відбулася у 2011 році, після чого програму згорнули. З того часу американців у космос доставляли російські ракетоносії.У капсулі Crew Dragon у суботу стартували два американських астронавти NASA -та, які вже мали неодноразовий досвід перебування в космосі.До слова, перша спроба запуску Falcon 9 мала відбутися 27 травня, однак вона була відкладена через несприятливі погодні умови в районі потенційного приземлення капсули з астронавтами в разі аварійної посадки. Доставка американських астронавтів на МКС запланована на неділю, 31 травня, повідомили в NASA.

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