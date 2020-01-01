Перед госпіталізацією усіх пацієнтів Волинського онкоцентру тестують на COVID-19





Про це Сергій Спетрук. Станом на 30 травня усі тести на COVID-19 в онкоцентрі негативні.



Директор Волинського онкоцентру Юрій Малімон розповідає: через карантин та відміну транспортного сполучення між районами багато пацієнтів не можуть дістатися до Луцька. Тих, хто зміг доїхати до обласного центру, перш ніж госпіталізувати тестують.



Директор обласного онкологічного центру Юрій Малімон: "Є певні незручності. Наприклад, у вівторок в мамологічному відділенні було заплановано 3 операції, з них 2 не відбулося через те, що не було результатів ПЛР. Якщо пацієнт дуже важкий, або здалеку приїхав, то ми робимо ПЛР тут".



Гінекологічне відділення Волинського онкоцентру розраховане на 30 ліжок. Нині тут 17 пацієнток.



"Операцій графік на наступний тиждень розписаний весь", - каже завідувач відділенням Тарас Рожанський.



Тетяна Мережко з Ковеля розповідає, що приїхала в обласний онкоцентр на власному автомобілі. Нині чекає на результати ПЛР-тестування, щоб лягти на операційний стіл. Каже, що до операції морально готова.



У поліклінічному відділенні під кабінетами черги. Завідувач відділення Сергій Спетрук каже, що з моменту послаблення карантину пацієнтів збільшилось вдвічі.



"Ми почали приймати і підозри на онкологічне захворювання, і доброякісні новоутвори для того, щоб забезпечити їх лікування".



Серед медперсоналу онкоцентру був один випадок захворювання на коронавірусну інфекцію. Медик перехворів під час відпуски, сказав Юрій Малімон.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перш ніж потрапити на операційний стіл усі пацієнти Волинського онкологічного центру, в обов'язковому порядку проходять ПЛР-тестування на коронавірус.Про це Суспільному розповів завідувач поліклінічного відділення. Станом на 30 травня усі тести на COVID-19 в онкоцентрі негативні.Директор Волинського онкоцентрурозповідає: через карантин та відміну транспортного сполучення між районами багато пацієнтів не можуть дістатися до Луцька. Тих, хто зміг доїхати до обласного центру, перш ніж госпіталізувати тестують.Директор обласного онкологічного центру Юрій Малімон: "Є певні незручності. Наприклад, у вівторок в мамологічному відділенні було заплановано 3 операції, з них 2 не відбулося через те, що не було результатів ПЛР. Якщо пацієнт дуже важкий, або здалеку приїхав, то ми робимо ПЛР тут".Гінекологічне відділення Волинського онкоцентру розраховане на 30 ліжок. Нині тут 17 пацієнток."Операцій графік на наступний тиждень розписаний весь", - каже завідувач відділеннямз Ковеля розповідає, що приїхала в обласний онкоцентр на власному автомобілі. Нині чекає на результати ПЛР-тестування, щоб лягти на операційний стіл. Каже, що до операції морально готова.У поліклінічному відділенні під кабінетами черги. Завідувач відділеннякаже, що з моменту послаблення карантину пацієнтів збільшилось вдвічі."Ми почали приймати і підозри на онкологічне захворювання, і доброякісні новоутвори для того, щоб забезпечити їх лікування".Серед медперсоналу онкоцентру був один випадок захворювання на коронавірусну інфекцію. Медик перехворів під час відпуски, сказав Юрій Малімон.

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