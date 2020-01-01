вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Перед госпіталізацією усіх пацієнтів Волинського онкоцентру тестують на COVID-19

Перед госпіталізацією усіх пацієнтів Волинського онкоцентру тестують на COVID-19
Перш ніж потрапити на операційний стіл усі пацієнти Волинського онкологічного центру, в обов'язковому порядку проходять ПЛР-тестування на коронавірус.

Про це Суспільному розповів завідувач поліклінічного відділення Сергій Спетрук. Станом на 30 травня усі тести на COVID-19 в онкоцентрі негативні.

Директор Волинського онкоцентру Юрій Малімон розповідає: через карантин та відміну транспортного сполучення між районами багато пацієнтів не можуть дістатися до Луцька. Тих, хто зміг доїхати до обласного центру, перш ніж госпіталізувати тестують.

Директор обласного онкологічного центру Юрій Малімон: "Є певні незручності. Наприклад, у вівторок в мамологічному відділенні було заплановано 3 операції, з них 2 не відбулося через те, що не було результатів ПЛР. Якщо пацієнт дуже важкий, або здалеку приїхав, то ми робимо ПЛР тут".

Гінекологічне відділення Волинського онкоцентру розраховане на 30 ліжок. Нині тут 17 пацієнток.

"Операцій графік на наступний тиждень розписаний весь", - каже завідувач відділенням Тарас Рожанський.

Тетяна Мережко з Ковеля розповідає, що приїхала в обласний онкоцентр на власному автомобілі. Нині чекає на результати ПЛР-тестування, щоб лягти на операційний стіл. Каже, що до операції морально готова.

У поліклінічному відділенні під кабінетами черги. Завідувач відділення Сергій Спетрук каже, що з моменту послаблення карантину пацієнтів збільшилось вдвічі.

"Ми почали приймати і підозри на онкологічне захворювання, і доброякісні новоутвори для того, щоб забезпечити їх лікування".

Серед медперсоналу онкоцентру був один випадок захворювання на коронавірусну інфекцію. Медик перехворів під час відпуски, сказав Юрій Малімон.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, ПЛР, тестування, Волинський онкологічний центр
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 31 травня
Сьогодні, 09:10
Перед госпіталізацією усіх пацієнтів Волинського онкоцентру тестують на COVID-19
Сьогодні, 08:26
В Устилузі запровадили роздільний збір сміття
Сьогодні, 07:23
В Україні можуть підняти прожитковий мінімум
Сьогодні, 06:18
Майстриня з Волині виборола бронзу на фестивалі Солом'яної маски у США. ФОТО
Сьогодні, 05:29
Схожі новини
В Україні запровадили дослідження на антитіла до коронавірусу: кого тестуватимуть В Україні запровадили дослідження на антитіла до коронавірусу: кого тестуватимуть
21 травень, 15:02
Українські правоохоронці пройдуть тестування на COVID-19 Українські правоохоронці пройдуть тестування на COVID-19
10 травень, 22:10
При лікуванні коронавірусу дозволили клінічні випробування українського препарату При лікуванні коронавірусу дозволили клінічні випробування українського препарату
06 травень, 06:34
Контактували з зараженими: в районі на Волині виявили ще двох інфікованих коронавірусом Контактували з зараженими: в районі на Волині виявили ще двох інфікованих коронавірусом
03 травень, 20:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку на 31 травня
Сьогодні, 09:10
 0
Перед госпіталізацією усіх пацієнтів Волинського онкоцентру тестують на COVID-19
Сьогодні, 08:26
 0
В Устилузі запровадили роздільний збір сміття
Сьогодні, 07:23
 0
В Україні можуть підняти прожитковий мінімум
Сьогодні, 06:18
 0
Майстриня з Волині виборола бронзу на фестивалі Солом'яної маски у США. ФОТО
Сьогодні, 05:29
 0
Медіа
відео
1/8