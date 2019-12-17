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У Луцьку п'яний водій після аварії покинув розтрощену автівку та втік. ФОТО

У Луцьку п'яний водій після аварії покинув розтрощену автівку та втік. ФОТО
29 травня на проспекті Відродження у місті Луцьку, поліцейські помітили автомобіль Volkswagen Golf, водій якого здійснив наїзд на дорожнє огородження.

Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волині.

Свідки події повідомили, що водій залишив транспортний засіб та побіг в напрямку однієї з автозаправних станцій.

Через декілька хвилин, патрульні помітили особу за орієнтуванням. Хлопець намагався утекти, однак його затримали за декілька метрів.

У 22-річного керманича поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння й запропонували пройти огляд. Результат позитивний – 1,45 проміле.

У Луцьку п'яний водій після аварії покинув розтрощену автівку та втік. ФОТО
У Луцьку п'яний водій після аварії покинув розтрощену автівку та втік. ФОТО

Загалом за нічну зміну волинські патрульні виявили 9 водіїв, які керували транспортними засобами в стані сп'яніння.

На всіх водіїв патрульні поліцейські склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили їх від керування транспортним засобом.

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Теги: поліція, п'яний водій, Відродження, втік
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