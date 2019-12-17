У Луцьку п'яний водій після аварії покинув розтрощену автівку та втік. ФОТО

29 травня на проспекті Відродження у місті Луцьку, поліцейські помітили автомобіль Volkswagen Golf, водій якого здійснив наїзд на дорожнє огородження.Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волині.Свідки події повідомили, що водій залишив транспортний засіб та побіг в напрямку однієї з автозаправних станцій.Через декілька хвилин, патрульні помітили особу за орієнтуванням. Хлопець намагався утекти, однак його затримали за декілька метрів.У 22-річного керманича поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння й запропонували пройти огляд. Результат позитивний – 1,45 проміле.Загалом за нічну зміну волинські патрульні виявили 9 водіїв, які керували транспортними засобами в стані сп'яніння.На всіх водіїв патрульні поліцейські склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили їх від керування транспортним засобом.