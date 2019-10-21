В Устилузі запровадили роздільний збір сміття





Про це інформують на сторінці Устилузької громади у



“Прохання скручувати або стискати пластик для більшої вмістимості контейнера. Пластик має бути чистим та сухим. На контейнері є пам’ятка!



Траву, зілля, гілки, сухі квіти до контейнерів не викидати. Компостуємо та маємо натуральне добриво!



Вчимося разом правильно поводитися з відходами. Дякуємо за розуміння! – йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Устилузі запровадили роздільний збір відходів та встановили 10 контейнерів для змішаних відходів і для пластику.Про це інформують на сторінці Устилузької громади у фейсбуці “Прохання скручувати або стискати пластик для більшої вмістимості контейнера. Пластик має бути чистим та сухим. На контейнері є пам’ятка!Траву, зілля, гілки, сухі квіти до контейнерів не викидати. Компостуємо та маємо натуральне добриво!Вчимося разом правильно поводитися з відходами. Дякуємо за розуміння! – йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію