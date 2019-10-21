В Устилузі запровадили роздільний збір сміття
Сьогодні, 07:23
В Устилузі запровадили роздільний збір відходів та встановили 10 контейнерів для змішаних відходів і для пластику.
Про це інформують на сторінці Устилузької громади у фейсбуці.
“Прохання скручувати або стискати пластик для більшої вмістимості контейнера. Пластик має бути чистим та сухим. На контейнері є пам’ятка!
Траву, зілля, гілки, сухі квіти до контейнерів не викидати. Компостуємо та маємо натуральне добриво!
Вчимося разом правильно поводитися з відходами. Дякуємо за розуміння! – йдеться у повідомленні.
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Про це інформують на сторінці Устилузької громади у фейсбуці.
“Прохання скручувати або стискати пластик для більшої вмістимості контейнера. Пластик має бути чистим та сухим. На контейнері є пам’ятка!
Траву, зілля, гілки, сухі квіти до контейнерів не викидати. Компостуємо та маємо натуральне добриво!
Вчимося разом правильно поводитися з відходами. Дякуємо за розуміння! – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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