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В Устилузі запровадили роздільний збір сміття

В Устилузі запровадили роздільний збір сміття
В Устилузі запровадили роздільний збір відходів та встановили 10 контейнерів для змішаних відходів і для пластику.

Про це інформують на сторінці Устилузької громади у фейсбуці.

“Прохання скручувати або стискати пластик для більшої вмістимості контейнера. Пластик має бути чистим та сухим. На контейнері є пам’ятка!

Траву, зілля, гілки, сухі квіти до контейнерів не викидати. Компостуємо та маємо натуральне добриво!

Вчимося разом правильно поводитися з відходами. Дякуємо за розуміння! – йдеться у повідомленні.

В Устилузі запровадили роздільний збір сміття
В Устилузі запровадили роздільний збір сміття

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Теги: Устилуг, сміття, сортування, контейнер
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