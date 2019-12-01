В Україні можуть підняти прожитковий мінімум





У Раді зареєстрували законопроєкт, який може відчутно підняти прожитковий мінімум з 2021 року, – інформує



Який прожитковий мінімум пропонують у Раді

Профільний комітет зареєстрував законопроєкт



Прожитковий мінімум має бути щонайменше 40-50% від розміру середньої зарплати. Тобто у 2021 – це щонайменше 40% від середньої зарплати за 2019 з урахуванням прогнозованої інфляції за 2020.



Законопроєктом передбачають, що у 2021 році прожитковий мінімум становитиме не менше 40% від середньої зарплати і щороку цей відсоток зростатиме на 1 пункт, допоки у 2031 не досягне не менше 50% від середньої зарплати.



Якщо протягом 3 місяців фактичний прожитковий мінімум буде на 10% вищий від того, який встановила Верховна Рада, прийнявши держбюджет, то його можуть переглянути. Тобто за нормальних умов прожитковий мінімум буде однаковим протягом року. Зараз його піднімають двічі на рік.



Розрахуємо приблизно як збільшиться прожитковий мінімум у 2021. У 2019 році середня зарплата була 9 205 гривень. Припустимо, що рівень інфляції у 2020 буде на рівні 6%. В такому випадку на 2021 прожитковий мінімум зафіксують на рівні 3 900. Це майже вдвічі більше, ніж зараз.



Який прожитковий мінімум є зараз

Наразі прожитковий рівень – це 2 027 гривень. Цьогоріч у бюджеті передбачили його збільшення ще два рази. 1 липня його піднімуть до 2 118, а 1 грудня – до 2 189 гривень.





Чому прожитковий мінімум не відповідає дійсності

Прожитковий мінімум в Україні занижений. Він не передбачає реальних потреб людей на одяг, транспорт, засоби гігієни, не кажучи вже про оренду житла та сплату комунальних послуг. Його вистачає хіба що на харчування і то не завжди.



“Прожитковий мінімум в Україні став низьким стандартом якості життя, оскільки внаслідок заниження його розмірів були встановлені низькі розміри мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії за віком, допомоги малозабезпеченим сім’ям та інших соціальних виплат”, – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.



В Україні існує ще поняття “фактичний прожитковий мінімум“, який щомісяця визначає Міністерство соціальної політики. У квітні 2020 фактичний прожитковий мінімум становив 3 846 гривень (з урахуванням суми обов’язкових платежів – 4 411 гривня), для дітей віком до 6 років – 3 597 гривень, для дітей віком від 6 до 18 років – 4 422 гривні, для працездатних осіб – 3 983 гривні (з урахуванням суми обов’язкових платежів – 4 948 гривень), для осіб, які втратили працездатність, – 3 264 гривні. Ці цифри близькі до тих, які пропонують у законопроєкті.



Що залежить від прожиткового мінімуму

Прожитковий мінімум – це основа, від якої відштовхуються при формуванні розміру пенсій, стипендій, мінімальних зарплат та соціальних виплат. Зрозуміло, що коли занижений прожитковий мінімум, то і інші виплати занижені також.



Автори законопроєкту зазначають, що справедливий прожитковий мінімум зробить роботу в державній службі більш конкурентоспроможною на ринку праці, адже зарплати у держсекторі відносно низькі, оскільки формуються з урахуванням прожиткового мінімуму.



На що та як впливає прожитковий мінімум

Поріг на отримання податкової соціальної пільги – 1,4 прожиткових мінімуми;

Базова податкова соціальна пільга – половина прожиткового мінімуму;

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – два прожиткові мінімуми;

Допомога одиноким матерям – різниця між 100% прожиткового мінімуму та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одного члена сім’ї;

Поріг оподаткування пенсій – 10 прожиткових мінімумів (при перевищенні порогу оподатковується сума перевищення);

Розмір нецільової благодійної допомоги від благодійника, яка підлягає декларуванню – 1,4 прожиткових мінімуми;

Сума боргу по цивільноправовим договорам, яка підлягає декларуванню – половина прожиткового мінімума;

Гарантований розмір аліментів (використовується при сплаті аліментів державою) – 50% прожиткового мінімуму;

Рекомендований розмір аліментів (мінімальний розмір аліментів) – 100% прожиткового мінімуму;

Пенсія по втраті годувальника – на одну дитину померлого годувальника – 100% прожиткового мінімуму, на двох – 120%, на трьох і більше – 150%;

Єдиний податок 1 група (10% прожиткового мінімуму працездатної людини) – це один з небагатьох випадків, коли підняття прожиткового мінімуму не на руку населенню, адже в такому випадку збільшиться розмір податків ФОПів на першій групі;

Деякі штрафи прив’язані до прожиткового мінімуму.

Як зміниться розрахунок мінімальної пенсії

Наразі мінімальна пенсія дорівнює 100% прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб – 1 638 гривень. Проте за умови прийняття законопроєкту мінімальні пенсії не збільшаться у два рази.



У законопроєкті вказали, що у 2021 при формуванні розміру пенсій врахують 44% прожиткового мінімуму і щороку цей відсоток збільшуватимуть на 2 допоки у 2041 мінімальна пенсія не становитиме всі 100% від прожиткового мінімуму.



Як зміниться розмір соцвиплат

У законопроєкті пропонують не змінювати формування розміру соцвиплат малозабезпеченим. Їх розмір формуватимуть у щорічному держбюджеті. Таким чином, цей законопроєкт не вплине на розмір соціальних виплат малозабезпеченому населенню.



Це також стосується штрафів.



Як зміниться посадовий оклад

У законопроєкті пропонують змінити підхід до встановлення розмірів посадових окладів, а саме не в залежності від прожиткового мінімуму, а від мінімального розміру посадового окладу для відповідних категорій працівників. Його пропонують затверджувати щороку у держбюджеті.



Що можна купити на прожитковий мінімум

Нагадаємо, що зараз прожитковий мінімум для працездатної людини – 2 102 гривні. За ці гроші не можна ні орендувати квартири (середня вартість – 3 800 гривень), ні оплатити комунальні послуги без субсидій (в середньому 2 300 гривень).



16% із цього прожиткового мінімуму піде на оплату громадського транспорту (двічі у будні).



Якщо перевести ці гроші в їжу, то це 17 кілограмів свинини, 142 кілограми картоплі або 84 літри молока.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько 2 тисяч гривень на місяць достатньо, щоб прожити в Україні за законом. Ця цифра є суттєво заниженою. Проблема в тому, що до неї прикріплені важливі виплати, які відповідно також є заниженими.У Раді зареєстрували законопроєкт, який може відчутно підняти прожитковий мінімум з 2021 року, – інформує 24 канал Профільний комітет зареєстрував законопроєкт №3515 , який передбачає нове формування прожиткового мінімуму та його підвищення.Прожитковий мінімум має бути щонайменше 40-50% від розміру середньої зарплати. Тобто у 2021 – це щонайменше 40% від середньої зарплати за 2019 з урахуванням прогнозованої інфляції за 2020.Законопроєктом передбачають, що у 2021 році прожитковий мінімум становитиме не менше 40% від середньої зарплати і щороку цей відсоток зростатиме на 1 пункт, допоки у 2031 не досягне не менше 50% від середньої зарплати.Якщо протягом 3 місяців фактичний прожитковий мінімум буде на 10% вищий від того, який встановила Верховна Рада, прийнявши держбюджет, то його можуть переглянути. Тобто за нормальних умов прожитковий мінімум буде однаковим протягом року. Зараз його піднімають двічі на рік.Розрахуємо приблизно як збільшиться прожитковий мінімум у 2021. У 2019 році середня зарплата була 9 205 гривень. Припустимо, що рівень інфляції у 2020 буде на рівні 6%. В такому випадку на 2021 прожитковий мінімум зафіксують на рівні 3 900. Це майже вдвічі більше, ніж зараз.Наразі прожитковий рівень – це 2 027 гривень. Цьогоріч у бюджеті передбачили його збільшення ще два рази. 1 липня його піднімуть до 2 118, а 1 грудня – до 2 189 гривень.Прожитковий мінімум в Україні занижений. Він не передбачає реальних потреб людей на одяг, транспорт, засоби гігієни, не кажучи вже про оренду житла та сплату комунальних послуг. Його вистачає хіба що на харчування і то не завжди.“Прожитковий мінімум в Україні став низьким стандартом якості життя, оскільки внаслідок заниження його розмірів були встановлені низькі розміри мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії за віком, допомоги малозабезпеченим сім’ям та інших соціальних виплат”, – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.В Україні існує ще поняття “фактичний прожитковий мінімум“, який щомісяця визначає Міністерство соціальної політики. У квітні 2020 фактичний прожитковий мінімум становив 3 846 гривень (з урахуванням суми обов’язкових платежів – 4 411 гривня), для дітей віком до 6 років – 3 597 гривень, для дітей віком від 6 до 18 років – 4 422 гривні, для працездатних осіб – 3 983 гривні (з урахуванням суми обов’язкових платежів – 4 948 гривень), для осіб, які втратили працездатність, – 3 264 гривні. Ці цифри близькі до тих, які пропонують у законопроєкті.Прожитковий мінімум – це основа, від якої відштовхуються при формуванні розміру пенсій, стипендій, мінімальних зарплат та соціальних виплат. Зрозуміло, що коли занижений прожитковий мінімум, то і інші виплати занижені також.Автори законопроєкту зазначають, що справедливий прожитковий мінімум зробить роботу в державній службі більш конкурентоспроможною на ринку праці, адже зарплати у держсекторі відносно низькі, оскільки формуються з урахуванням прожиткового мінімуму.Поріг на отримання податкової соціальної пільги – 1,4 прожиткових мінімуми;Базова податкова соціальна пільга – половина прожиткового мінімуму;Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – два прожиткові мінімуми;Допомога одиноким матерям – різниця між 100% прожиткового мінімуму та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одного члена сім’ї;Поріг оподаткування пенсій – 10 прожиткових мінімумів (при перевищенні порогу оподатковується сума перевищення);Розмір нецільової благодійної допомоги від благодійника, яка підлягає декларуванню – 1,4 прожиткових мінімуми;Сума боргу по цивільноправовим договорам, яка підлягає декларуванню – половина прожиткового мінімума;Гарантований розмір аліментів (використовується при сплаті аліментів державою) – 50% прожиткового мінімуму;Рекомендований розмір аліментів (мінімальний розмір аліментів) – 100% прожиткового мінімуму;Пенсія по втраті годувальника – на одну дитину померлого годувальника – 100% прожиткового мінімуму, на двох – 120%, на трьох і більше – 150%;Єдиний податок 1 група (10% прожиткового мінімуму працездатної людини) – це один з небагатьох випадків, коли підняття прожиткового мінімуму не на руку населенню, адже в такому випадку збільшиться розмір податків ФОПів на першій групі;Деякі штрафи прив’язані до прожиткового мінімуму.Як зміниться розрахунок мінімальної пенсіїНаразі мінімальна пенсія дорівнює 100% прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб – 1 638 гривень. Проте за умови прийняття законопроєкту мінімальні пенсії не збільшаться у два рази.У законопроєкті вказали, що у 2021 при формуванні розміру пенсій врахують 44% прожиткового мінімуму і щороку цей відсоток збільшуватимуть на 2 допоки у 2041 мінімальна пенсія не становитиме всі 100% від прожиткового мінімуму.У законопроєкті пропонують не змінювати формування розміру соцвиплат малозабезпеченим. Їх розмір формуватимуть у щорічному держбюджеті. Таким чином, цей законопроєкт не вплине на розмір соціальних виплат малозабезпеченому населенню.Це також стосується штрафів.У законопроєкті пропонують змінити підхід до встановлення розмірів посадових окладів, а саме не в залежності від прожиткового мінімуму, а від мінімального розміру посадового окладу для відповідних категорій працівників. Його пропонують затверджувати щороку у держбюджеті.Нагадаємо, що зараз прожитковий мінімум для працездатної людини – 2 102 гривні. За ці гроші не можна ні орендувати квартири (середня вартість – 3 800 гривень), ні оплатити комунальні послуги без субсидій (в середньому 2 300 гривень).16% із цього прожиткового мінімуму піде на оплату громадського транспорту (двічі у будні).Якщо перевести ці гроші в їжу, то це 17 кілограмів свинини, 142 кілограми картоплі або 84 літри молока.

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