Повідомили, за яких умов у Володимирі відновлять рух громадського транспорту
Сьогодні, 02:31
Якщо у Володимирі-Волинському не погіршиться епідеміологічна ситуація, то вже з 2-го червня у місті відновлять роботу громадського транспорту.
Про це «БУГу» повідомив перший заступник міського голови Володимира-Волинського Ярослав Матвійчук.
«Хоча в нас, порівняно з іншими регіонами, менше хворих, ще значна кількість ПЛР-досліджень по відібраних аналізах не надійшли. Враховуючи це місто прийняло до виконання рішення комісії ТЕБ і НС області. Громадський транспорт відновить свою роботу, за умови, якщо не буде погіршення епідемілогічної ситуації у місті. 1-го червня засідатиме міська комісія ТЕБ і НС, на якій розглядатиметься питання відновлення курсування громадськоготранспорту з 2-го червня», – сказав Матвійчук.
«1-го червня міська комісія ТЕБ і НС, на якій розглядатиметься питання відновлення курсування громадськоготранспорту з 2-го червня», – сказав Матвійчук.
Відомо, що загалом у володимирчан і мешканців району відібрано 388 зразків біологічного матеріалу, для проведення ПЛР-діагностики. Отримано 161 ПЛР-результат. 227 проб перебувають в роботі у вірусологічній лабораторії ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України».
Як відзначив заступник, в разі відновлення курсування громадського транспорту, буде проводитися перевірка дотримання карантинних заходів.
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Про це «БУГу» повідомив перший заступник міського голови Володимира-Волинського Ярослав Матвійчук.
«Хоча в нас, порівняно з іншими регіонами, менше хворих, ще значна кількість ПЛР-досліджень по відібраних аналізах не надійшли. Враховуючи це місто прийняло до виконання рішення комісії ТЕБ і НС області. Громадський транспорт відновить свою роботу, за умови, якщо не буде погіршення епідемілогічної ситуації у місті. 1-го червня засідатиме міська комісія ТЕБ і НС, на якій розглядатиметься питання відновлення курсування громадськоготранспорту з 2-го червня», – сказав Матвійчук.
«1-го червня міська комісія ТЕБ і НС, на якій розглядатиметься питання відновлення курсування громадськоготранспорту з 2-го червня», – сказав Матвійчук.
Відомо, що загалом у володимирчан і мешканців району відібрано 388 зразків біологічного матеріалу, для проведення ПЛР-діагностики. Отримано 161 ПЛР-результат. 227 проб перебувають в роботі у вірусологічній лабораторії ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України».
Як відзначив заступник, в разі відновлення курсування громадського транспорту, буде проводитися перевірка дотримання карантинних заходів.
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