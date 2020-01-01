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Повідомили, за яких умов у Володимирі відновлять рух громадського транспорту

Повідомили, за яких умов у Володимирі відновлять рух громадського транспорту
Якщо у Володимирі-Волинському не погіршиться епідеміологічна ситуація, то вже з 2-го червня у місті відновлять роботу громадського транспорту.

Про це «БУГу» повідомив перший заступник міського голови Володимира-Волинського Ярослав Матвійчук.

«Хоча в нас, порівняно з іншими регіонами, менше хворих, ще значна кількість ПЛР-досліджень по відібраних аналізах не надійшли. Враховуючи це місто прийняло до виконання рішення комісії ТЕБ і НС області. Громадський транспорт відновить свою роботу, за умови, якщо не буде погіршення епідемілогічної ситуації у місті. 1-го червня засідатиме міська комісія ТЕБ і НС, на якій розглядатиметься питання відновлення курсування громадськоготранспорту з 2-го червня», – сказав Матвійчук.

«1-го червня міська комісія ТЕБ і НС, на якій розглядатиметься питання відновлення курсування громадськоготранспорту з 2-го червня», – сказав Матвійчук.

Відомо, що загалом у володимирчан і мешканців району відібрано 388 зразків біологічного матеріалу, для проведення ПЛР-діагностики. Отримано 161 ПЛР-результат. 227 проб перебувають в роботі у вірусологічній лабораторії ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України».

Як відзначив заступник, в разі відновлення курсування громадського транспорту, буде проводитися перевірка дотримання карантинних заходів.

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Теги: Володимир-Волинський, маршрутка, транспорт, карантин
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