Курс валют у Луцьку на 31 травня
Сьогодні, 09:10
Курс долара у Луцьку: купівля – 26,718, а продаж – 27,009.
Євро при купівлі становить – 29,224, продажу – 29,914.
Курс російського рубля: купівля – 0,334, продаж – 0,385.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.794, продаж – 6.716.
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Євро при купівлі становить – 29,224, продажу – 29,914.
Курс російського рубля: купівля – 0,334, продаж – 0,385.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.794, продаж – 6.716.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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