Курс валют у Луцьку на 31 травня





Євро при купівлі становить – 29,224, продажу – 29,914.



Курс російського рубля: купівля – 0,334, продаж – 0,385.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.794, продаж – 6.716.



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