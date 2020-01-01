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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині зафіксували нові випадки коронавірусу станом на ранок 31 травня

Де на Волині зафіксували нові випадки коронавірусу станом на ранок 31 травня
На Волині за останню добу зареєстрували 21 новий випадок захворювання на COVID-19: в м.Луцьку – 7 випадків, по три випадки зареєстровано в м.Ковелі та Ківерцівському районі, по два - в Володимир-Волинському та Камінь-Каширському районах, по одному випадку - в м.Нововолинську, Любомльському, Турійському та Старовижівському районах. За добу одужало 2 особи.

Загалом станом на 10.00 год. 31 травня в області зареєстровано 908 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 257 осіб. 26 випадків хвороби завершились летально, – повідомляють у Волинській ОДА.

За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:

• м. Луцьк – 184 випадки, в т.ч. 5 летальних;
• Луцький район – 72 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• м.Ковель – 164 випадки, в тому числі 4 летальних;
• Ковельський район – 9 випадків;
• Ківерцівський район – 133 випадки, в т.ч. 4 летальних;
• м. Нововолинськ – 75 випадків, в т.ч. 5 летальних;
• Іваничівський район – 16 випадків;
• Старовижівський район – 49 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Маневицький район – 46 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Володимир-Волинський район – 45 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Горохівський район – 36 випадків;
• Камінь-Каширський район – 23 випадки, в т.ч. 1 летальний;
• Любомльський район – 16 випадків;
• Локачинський район – 11 випадків;
• Шацький район – 9 випадків;
• Рожищенський район – 7 випадків;
• Турійський район – 7 випадків;
• Любешівський район – 4 випадки;
• Ратнівський район – 2 випадки.

За попередню добу надійшло 60 повідомлень про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежили 6496 осіб, в тому числі за останню добу – 164 особи.

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Теги: коронавірус, Волинь, Луцьк, інфекція, хвороба
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