Де на Волині зафіксували нові випадки коронавірусу станом на ранок 31 травня
Сьогодні, 10:05
На Волині за останню добу зареєстрували 21 новий випадок захворювання на COVID-19: в м.Луцьку – 7 випадків, по три випадки зареєстровано в м.Ковелі та Ківерцівському районі, по два - в Володимир-Волинському та Камінь-Каширському районах, по одному випадку - в м.Нововолинську, Любомльському, Турійському та Старовижівському районах. За добу одужало 2 особи.
Загалом станом на 10.00 год. 31 травня в області зареєстровано 908 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 257 осіб. 26 випадків хвороби завершились летально, – повідомляють у Волинській ОДА.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 184 випадки, в т.ч. 5 летальних;
• Луцький район – 72 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• м.Ковель – 164 випадки, в тому числі 4 летальних;
• Ковельський район – 9 випадків;
• Ківерцівський район – 133 випадки, в т.ч. 4 летальних;
• м. Нововолинськ – 75 випадків, в т.ч. 5 летальних;
• Іваничівський район – 16 випадків;
• Старовижівський район – 49 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Маневицький район – 46 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Володимир-Волинський район – 45 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Горохівський район – 36 випадків;
• Камінь-Каширський район – 23 випадки, в т.ч. 1 летальний;
• Любомльський район – 16 випадків;
• Локачинський район – 11 випадків;
• Шацький район – 9 випадків;
• Рожищенський район – 7 випадків;
• Турійський район – 7 випадків;
• Любешівський район – 4 випадки;
• Ратнівський район – 2 випадки.
За попередню добу надійшло 60 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежили 6496 осіб, в тому числі за останню добу – 164 особи.
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Загалом станом на 10.00 год. 31 травня в області зареєстровано 908 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 257 осіб. 26 випадків хвороби завершились летально, – повідомляють у Волинській ОДА.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 184 випадки, в т.ч. 5 летальних;
• Луцький район – 72 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• м.Ковель – 164 випадки, в тому числі 4 летальних;
• Ковельський район – 9 випадків;
• Ківерцівський район – 133 випадки, в т.ч. 4 летальних;
• м. Нововолинськ – 75 випадків, в т.ч. 5 летальних;
• Іваничівський район – 16 випадків;
• Старовижівський район – 49 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Маневицький район – 46 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Володимир-Волинський район – 45 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Горохівський район – 36 випадків;
• Камінь-Каширський район – 23 випадки, в т.ч. 1 летальний;
• Любомльський район – 16 випадків;
• Локачинський район – 11 випадків;
• Шацький район – 9 випадків;
• Рожищенський район – 7 випадків;
• Турійський район – 7 випадків;
• Любешівський район – 4 випадки;
• Ратнівський район – 2 випадки.
За попередню добу надійшло 60 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежили 6496 осіб, в тому числі за останню добу – 164 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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