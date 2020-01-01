Де на Волині зафіксували нові випадки коронавірусу станом на ранок 31 травня

На Волині за останню добу зареєстрували 21 новий випадок захворювання на COVID-19: в м.Луцьку – 7 випадків, по три випадки зареєстровано в м.Ковелі та Ківерцівському районі, по два - в Володимир-Волинському та Камінь-Каширському районах, по одному випадку - в м.Нововолинську, Любомльському, Турійському та Старовижівському районах. За добу одужало 2 особи.Загалом станом на 10.00 год. 31 травня в області зареєстровано 908 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 257 осіб. 26 випадків хвороби завершились летально, – повідомляють у Волинській ОДА.• м. Луцьк – 184 випадки, в т.ч. 5 летальних;• Луцький район – 72 випадки, в т.ч. 2 летальних;• м.Ковель – 164 випадки, в тому числі 4 летальних;• Ковельський район – 9 випадків;• Ківерцівський район – 133 випадки, в т.ч. 4 летальних;• м. Нововолинськ – 75 випадків, в т.ч. 5 летальних;• Іваничівський район – 16 випадків;• Старовижівський район – 49 випадків, в т.ч. 2 летальних;• Маневицький район – 46 випадків, в тому числі 2 летальних;• Володимир-Волинський район – 45 випадків, в т.ч. 1 летальний;• Горохівський район – 36 випадків;• Камінь-Каширський район – 23 випадки, в т.ч. 1 летальний;• Любомльський район – 16 випадків;• Локачинський район – 11 випадків;• Шацький район – 9 випадків;• Рожищенський район – 7 випадків;• Турійський район – 7 випадків;• Любешівський район – 4 випадки;• Ратнівський район – 2 випадки.За попередню добу надійшло 60 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежили 6496 осіб, в тому числі за останню добу – 164 особи.