Ранок 31 травня: в Україні – 23 672 випадки коронавірусу, 708 – летальних





Усього в Україні досліджено 356 565 зразків методом ПЛР, – інформує Центр громадського здоров'я.



Загалом захворіли 1712 дітей та 4542 медиків. На амбулаторному лікуванні 16 407 пацієнтів, з них 1430 дітей та 3693 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 7265 осіб, з них 282 дитини та 849 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 278 особи, зокрема одна дитина та 25 медиків.

Із числа людей, що одужали, 2322 медпрацівники та 644 дитини. 35 медиків померли від ускладнень COVID-19.



Загалом випадки підтвердили:



Вінницька обл. — 993 (555 одужали);

Волинська обл. — 908 (257 одужали);

Дніпропетровська обл. — 942 (265 одужали);

Донецька обл. — 163 (89 одужали);

Житомирська обл. — 739 (416 одужали);

Закарпатська обл. — 1189 (405 одужали);

Запорізька обл. — 444 (252 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1402 (818 одужали);

м. Київ — 2985 (648 одужали);

Київська обл. — 1573 (394 одужали);

Кіровоградська обл. — 511 (400 одужали);

Луганська обл. — 47 (40 одужали);

Львівська обл. — 1669 (409 одужали);

Миколаївська обл. — 293 (154 одужали);

Одеська обл. — 888 (216 одужали);

Полтавська обл. — 270 (247 одужали);

Рівненська обл. — 1713 (871 одужав);

Сумська обл. — 168 (141 одужав);

Тернопільська обл. — 1169 (908 одужали);

Харківська обл. — 1066 (360 одужали);

Херсонська обл. — 178 (161 одужав);

Хмельницька обл. — 444 (233 одужали);

Черкаська обл. — 402 (308 одужали);

Чернівецька обл. — 3349 (928 одужали);

Чернігівська обл. — 167 (63 одужали).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підтверджено 23 672 випадків COVID-19, з них 9538 одужали, 708 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 468 випадків.Усього в Україні досліджено 356 565 зразків методом ПЛР, – інформує Центр громадського здоров'я.Загалом захворіли 1712 дітей та 4542 медиків. На амбулаторному лікуванні 16 407 пацієнтів, з них 1430 дітей та 3693 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 7265 осіб, з них 282 дитини та 849 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 278 особи, зокрема одна дитина та 25 медиків.Із числа людей, що одужали, 2322 медпрацівники та 644 дитини. 35 медиків померли від ускладнень COVID-19.Вінницька обл. — 993 (555 одужали);Волинська обл. — 908 (257 одужали);Дніпропетровська обл. — 942 (265 одужали);Донецька обл. — 163 (89 одужали);Житомирська обл. — 739 (416 одужали);Закарпатська обл. — 1189 (405 одужали);Запорізька обл. — 444 (252 одужали);Івано-Франківська обл. — 1402 (818 одужали);м. Київ — 2985 (648 одужали);Київська обл. — 1573 (394 одужали);Кіровоградська обл. — 511 (400 одужали);Луганська обл. — 47 (40 одужали);Львівська обл. — 1669 (409 одужали);Миколаївська обл. — 293 (154 одужали);Одеська обл. — 888 (216 одужали);Полтавська обл. — 270 (247 одужали);Рівненська обл. — 1713 (871 одужав);Сумська обл. — 168 (141 одужав);Тернопільська обл. — 1169 (908 одужали);Харківська обл. — 1066 (360 одужали);Херсонська обл. — 178 (161 одужав);Хмельницька обл. — 444 (233 одужали);Черкаська обл. — 402 (308 одужали);Чернівецька обл. — 3349 (928 одужали);Чернігівська обл. — 167 (63 одужали).

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