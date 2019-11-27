У СНУ імені Лесі Українки ліквідували кафедру нацбезпеки: за і проти





Таке рішення ухвалили 28 травня на засіданні вченої ради університету. Як повідомив у Михайло Наход, засідання відбувалося онлайн і доступ до нього був обмежений, – пише



Проте колектив кафедри не згідний з таким рішенням, мовляв, його ухвалили без обговорення причин та можливих наслідків керівництвом факультету та університету з колективом кафедри. Окрім того, зараз на завершальному етапі перебуває акредитація спеціальності «Кібербезпека», яка, за попередньою інформацією, буде успішною. Відтак переведення цієї спеціальності на факультет інформаційних технологій та математики наразі викладачі кафедри нацбезпеки вважають нелогічним.







Також, зі слів Находа, колектив кафедри працював над акредитаційною справою другої спеціальності «Державна безпека».



Михайло Наход та інші викладачі кафедри переконані, що реорганізація кафедри негативно відіб’ється на колективі всього факультету та перспективах нових спеціальностей, які університет, відповідно до стратегії, намагається розвивати. Окрім того, таке рішення ще більше дестабілізує ситуацію на факультеті, де в останні місяці і так бракує єдності.



«На усіх кафедрах та факультетах є проблеми. Ми свої точно знаємо. І якби хтось дійсно прагнув їх вирішити, то достатньо було б поспілкуватися з колективом, спільно знайти рішення. У крайньому разі можна було змінити, наприклад, завідувача кафедри, а не ліквідовувати цілу кафедру, яка розвивалася, ставала успішною та працювала над перспективними спеціальностями», – заявив Михайло Наход.



Викладач кафедри Василь Денисюк також обурений, що рішення ухвалили без обговорень. До того ж, зауважив він, варто було взяти до уваги й думку студентів.



«Три роки я з Анатолієм Швабом готував ліцензійну справу «Державна безпека» (паралельно з роботою заступника декана), 2 роки я тягнув «кафедральні справи» ще до появи самої кафедри (в тому числі і деякі моменти, якими займаються лаборанти). 2 роки тому я перейшов на тоді новостворену кафедру національної безпеки, маючи тільки затверджений контракт по іншій кафедрі. Ніхто не міг мене змусити це зробити, і бажання в мене такого не було, бо мав гарний колектив на кафедрі археології, давньої та середньовічної історії України. Але я відчував відповідальність за спеціальність «Державна безпека», – заявив він.



Про ліквідацію кафедри національної безпеки її члени дізналися лише після оприлюднення рішення Вченої ради університету. Тож підставою для прийняття такого рішення було одноосібне подання декана факультету історії, політології та національної безпеки Ярослава Яроша.



Не визначеною залишається доля викладачів кафедри. Адже ліквідація передбачає розірвання чинних контрактів, оголошення конкурсів і укладання нових договорів.



Натомість декан факультету історії, політології та національної безпеки Ярослав Ярош вважає ухвалене рішення про реорганізацію логічним. Адже, пояснює він, спеціальність «Кібербезпека», за оцінкою галузево-експертної ради, мала надто багато гуманітарних дисциплін, натомість технічних було недостатньо. А її долучення до математичного факультету вирішить цю проблему.



«Якщо говорити про «Кібербезпеку», то, в кращому випадку, ми отримаємо умовну акредитацію на рік. Університет платить за цю акредитацію 68 тисяч гривень, а через рік ця сума має збільшитися, – зазначив він. – Проміжний висновок галузево-експертної ради був «F» – відмова в акредитації по людських ресурсах».



Тому логічно перенести технічну спеціальність з гуманітарної кафедри на технічний факультет.



Також Ярослав Ярош зауважив, що його рішення не було одноосібним, воно було колегіальним, адже до зустрічі з галузево-експертною радою залучався і ректор вишу. В обговоренні брали участь і гарант, і відділ акредитації.



Що стосується професорсько-викладацького складу кафедри національної безпеки, то експерти у своїх висновках чітко роз'яснили відповідність/невідповідність кожного викладача ліцензійним критеріям. Тепер в контрактах будуть прописуватися вимоги до викладачів – кількість наукових публікацій, підготовку методичних матеріалів і т.д.



Якщо говорити про «Кібербезпеку», то багато дисциплін викладали саме кандидати технічних наук. Чимало викладачів кафедри національної безпеки теж відповідають вимогам і зможуть продовжувати роботу на цій спеціальності.



Проректор з навчальної роботи та рекрутації СНУ імені Лесі Українки Юрій Громик пояснив ІА «Конкурент», що таке рішення законне і зумовлене, окрім ряду інших чинників, зауваженнями експертів Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти, що підготовка фахівців із, по суті, технічної спеціальності 125 «Кібербезпека» відбувається на, так би мовити, гуманітарному факультеті – історії, політології та національної безпеки.



«28 травня 2020 року відбулося чергове засідання вченої ради Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, яка відповідно до пункту 1 статті 36 Закону України «Про вищу освіту» є колегіальним органом управління закладу вищої освіти. Одне з питань порядку денного – «Про реорганізацію кафедр на факультетах історії, політології та національної безпеки, інформаційних технологій і математики, педагогічної освіти та соціальної роботи». На засіданні було ухвалено кілька рішень, зокрема: на факультеті історії, політології та національної безпеки ліквідувати кафедру національної безпеки, а на основі кафедри політології та державного управління створити кафедру політології, управління та державної безпеки, яка, окрім іншого, відповідатиме за підготовку фахівців зі спеціальності 251 «Державна безпека»; натомість на факультеті інформаційних технологій та математики реорганізувати кафедру вищої математики та інформатики, створивши на її основі кафедру кібербезпеки та математичного забезпечення інформаційних технологій, яка відповідатиме за підготовку фахівців зі спеціальності 125 «Кібербезпека»; відповідно студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» перевести з факультету історії, політології та національної безпеки на факультет інформаційних технологій та математики. Рішення вченої ради університету відповідає пункту 6 статті 36 Закону України «Про вищу освіту», де записано, що вчена рада закладу вищої освіти «ухвалює за поданням керівника закладу вищої освіти рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів», – зазначив він.



Також Юрій Громик зауважив: є підстави сподіватися, що, зокрема, завдяки і цим структурним змінам в університеті Національне агентство з забезпечення якості вищої освіти акредитує спеціальність 125 «Кібербезпека», а отже, студенти-випускники отримають дипломи, студенти молодших курсів продовжать навчання за цією самою спеціальністю.



«Викладачів кафедри національної безпеки, яку було ліквідовано, буде працевлаштовано на кафедрі політології, управління та державної безпеки факультету історії, політології та державної безпеки і на кафедрі кібербезпеки та математичного забезпечення інформаційних технологій факультету інформаційних технологій та математики, якщо ці науково-педагогічні працівники відповідають (а я сподіваюся, що відповідають) вимогам щодо здійснення освітньої діяльності за спеціальностями відповідно 251 «Державна безпека» та 125 «Кібербезпека». Для реалізації цих рішень в університеті традиційно створено спеціальну робочу комісію, яка підготує проєкт наказу ректора», – запевнив проректор.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки ліквідували кафедру національної безпеки.Таке рішення ухвалили 28 травня на засіданні вченої ради університету. Як повідомив у Facebook завідувач кафедри нацбезпеки, засідання відбувалося онлайн і доступ до нього був обмежений, – пише Конкурент Проте колектив кафедри не згідний з таким рішенням, мовляв, його ухвалили без обговорення причин та можливих наслідків керівництвом факультету та університету з колективом кафедри. Окрім того, зараз на завершальному етапі перебуває акредитація спеціальності «Кібербезпека», яка, за попередньою інформацією, буде успішною. Відтак переведення цієї спеціальності на факультет інформаційних технологій та математики наразі викладачі кафедри нацбезпеки вважають нелогічним.Також, зі слів Находа, колектив кафедри працював над акредитаційною справою другої спеціальності «Державна безпека».Михайло Наход та інші викладачі кафедри переконані, що реорганізація кафедри негативно відіб’ється на колективі всього факультету та перспективах нових спеціальностей, які університет, відповідно до стратегії, намагається розвивати. Окрім того, таке рішення ще більше дестабілізує ситуацію на факультеті, де в останні місяці і так бракує єдності.«На усіх кафедрах та факультетах є проблеми. Ми свої точно знаємо. І якби хтось дійсно прагнув їх вирішити, то достатньо було б поспілкуватися з колективом, спільно знайти рішення. У крайньому разі можна було змінити, наприклад, завідувача кафедри, а не ліквідовувати цілу кафедру, яка розвивалася, ставала успішною та працювала над перспективними спеціальностями», – заявив Михайло Наход.Викладач кафедритакож обурений, що рішення ухвалили без обговорень. До того ж, зауважив він, варто було взяти до уваги й думку студентів.«Три роки я зготував ліцензійну справу «Державна безпека» (паралельно з роботою заступника декана), 2 роки я тягнув «кафедральні справи» ще до появи самої кафедри (в тому числі і деякі моменти, якими займаються лаборанти). 2 роки тому я перейшов на тоді новостворену кафедру національної безпеки, маючи тільки затверджений контракт по іншій кафедрі. Ніхто не міг мене змусити це зробити, і бажання в мене такого не було, бо мав гарний колектив на кафедрі археології, давньої та середньовічної історії України. Але я відчував відповідальність за спеціальність «Державна безпека», – заявив він.Про ліквідацію кафедри національної безпеки її члени дізналися лише після оприлюднення рішення Вченої ради університету. Тож підставою для прийняття такого рішення було одноосібне подання декана факультету історії, політології та національної безпекиНе визначеною залишається доля викладачів кафедри. Адже ліквідація передбачає розірвання чинних контрактів, оголошення конкурсів і укладання нових договорів.Натомість декан факультету історії, політології та національної безпеки Ярослав Ярош вважає ухвалене рішення про реорганізацію логічним. Адже, пояснює він, спеціальність «Кібербезпека», за оцінкою галузево-експертної ради, мала надто багато гуманітарних дисциплін, натомість технічних було недостатньо. А її долучення до математичного факультету вирішить цю проблему.«Якщо говорити про «Кібербезпеку», то, в кращому випадку, ми отримаємо умовну акредитацію на рік. Університет платить за цю акредитацію 68 тисяч гривень, а через рік ця сума має збільшитися, – зазначив він. – Проміжний висновок галузево-експертної ради був «F» – відмова в акредитації по людських ресурсах».Тому логічно перенести технічну спеціальність з гуманітарної кафедри на технічний факультет.Також Ярослав Ярош зауважив, що його рішення не було одноосібним, воно було колегіальним, адже до зустрічі з галузево-експертною радою залучався і ректор вишу. В обговоренні брали участь і гарант, і відділ акредитації.Що стосується професорсько-викладацького складу кафедри національної безпеки, то експерти у своїх висновках чітко роз'яснили відповідність/невідповідність кожного викладача ліцензійним критеріям. Тепер в контрактах будуть прописуватися вимоги до викладачів – кількість наукових публікацій, підготовку методичних матеріалів і т.д.Якщо говорити про «Кібербезпеку», то багато дисциплін викладали саме кандидати технічних наук. Чимало викладачів кафедри національної безпеки теж відповідають вимогам і зможуть продовжувати роботу на цій спеціальності.Проректор з навчальної роботи та рекрутації СНУ імені Лесі Українкипояснив ІА «Конкурент», що таке рішення законне і зумовлене, окрім ряду інших чинників, зауваженнями експертів Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти, що підготовка фахівців із, по суті, технічної спеціальності 125 «Кібербезпека» відбувається на, так би мовити, гуманітарному факультеті – історії, політології та національної безпеки.«28 травня 2020 року відбулося чергове засідання вченої ради Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, яка відповідно до пункту 1 статті 36 Закону України «Про вищу освіту» є колегіальним органом управління закладу вищої освіти. Одне з питань порядку денного – «Про реорганізацію кафедр на факультетах історії, політології та національної безпеки, інформаційних технологій і математики, педагогічної освіти та соціальної роботи». На засіданні було ухвалено кілька рішень, зокрема: на факультеті історії, політології та національної безпеки ліквідувати кафедру національної безпеки, а на основі кафедри політології та державного управління створити кафедру політології, управління та державної безпеки, яка, окрім іншого, відповідатиме за підготовку фахівців зі спеціальності 251 «Державна безпека»; натомість на факультеті інформаційних технологій та математики реорганізувати кафедру вищої математики та інформатики, створивши на її основі кафедру кібербезпеки та математичного забезпечення інформаційних технологій, яка відповідатиме за підготовку фахівців зі спеціальності 125 «Кібербезпека»; відповідно студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» перевести з факультету історії, політології та національної безпеки на факультет інформаційних технологій та математики. Рішення вченої ради університету відповідає пункту 6 статті 36 Закону України «Про вищу освіту», де записано, що вчена рада закладу вищої освіти «ухвалює за поданням керівника закладу вищої освіти рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів», – зазначив він.Також Юрій Громик зауважив: є підстави сподіватися, що, зокрема, завдяки і цим структурним змінам в університеті Національне агентство з забезпечення якості вищої освіти акредитує спеціальність 125 «Кібербезпека», а отже, студенти-випускники отримають дипломи, студенти молодших курсів продовжать навчання за цією самою спеціальністю.«Викладачів кафедри національної безпеки, яку було ліквідовано, буде працевлаштовано на кафедрі політології, управління та державної безпеки факультету історії, політології та державної безпеки і на кафедрі кібербезпеки та математичного забезпечення інформаційних технологій факультету інформаційних технологій та математики, якщо ці науково-педагогічні працівники відповідають (а я сподіваюся, що відповідають) вимогам щодо здійснення освітньої діяльності за спеціальностями відповідно 251 «Державна безпека» та 125 «Кібербезпека». Для реалізації цих рішень в університеті традиційно створено спеціальну робочу комісію, яка підготує проєкт наказу ректора», – запевнив проректор.

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