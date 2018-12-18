Постав з руїн: віряни відзначають 20-річчя відновлення Свято-Михайлівського Золотоверхого собору





Сьогодні, 31 травня, віряни відзначають 20-ту річницю відновлення Свято-Михайлівського Золотоверхого собору – тепер не лише центрального храму однойменного монастиря, але і кафедрального храму Предстоятеля помісної Православної Церкви України, – йдеться на



Зазначають, що цей храм є уособленням духовної сили українського народу, а його історія віддзеркалює історію українства та Української Церкви.



Монастир виник у час піднесення Київської держави. Закладений «літа 1108 від Різдва Христового», храм невдовзі підніс свої золоті бані над Старокиївською княжою горою. Фундатором собору став князь Святополк Київський, у хрещенні Михаїл, онук благовірного князя Ярослава Мудрого. Як Київ і вся Русь отримали хрещення від Царгороду, так і Михайлівський монастир через свого фундатора отримав від Матері-Церкви цінний дар – мощі святої великомучениці Варвари, які привезла до Києва дружина князя Святополка. Велика кількість зцілень та інших чудес за заступництвом святої відбулися в храмі за його довгий вік.



Собор був духовним осердям Києва понад вісім століть, переживши навіть Батиєву навалу у 1240 році. Але злочинства радянської влади пережити не судилося. Після перенесення 1934 року столиці УРСР із Харкова до Києва, почалося нищення київських храмів. Михайлівський Золотоверхий собор висадили у повітря, плануючи на його місці звести урядові квартали. З Промислу Божого ці плани не були втілені в життя, а фундамент знищеного собору понад пів століття чекав на відродження святині, яке розпочалося у 1990-х роках.



У 2000-му році, на День Києва, відновлений Михайлівський Золотоверхий собор був освячений і знову гостинно відкрив свої двері. У ньому, як і раніше, вірні стяжають божу благодать, а також знаходять захист у непрості моменти новітньої історії. Він став прихистком для борців за гідність та свободу під час силового розгону Євромайдану у 2013 році, а приміщення трапезного храму святого апостола і євангелиста Іоана Богослова тоді перетворилося на імпровізований шпиталь, де лікували поранених. У серпні 2015 року на мурах Михайлівського Золотоверхого монастиря розміщена «Стіна пам'яті полеглих за Україну».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20 років тому освятили й відновили з руїн храм, який став символом давнього Києва і через який це місто стали називати «Золотоверхим».Сьогодні, 31 травня, віряни відзначають 20-ту річницю відновлення Свято-Михайлівського Золотоверхого собору – тепер не лише центрального храму однойменного монастиря, але і кафедрального храму Предстоятеля помісної Православної Церкви України, – йдеться на сторінці ПЦУ у Facebook.Зазначають, що цей храм є уособленням духовної сили українського народу, а його історія віддзеркалює історію українства та Української Церкви.Монастир виник у час піднесення Київської держави. Закладений «літа 1108 від Різдва Христового», храм невдовзі підніс свої золоті бані над Старокиївською княжою горою. Фундатором собору став князьКиївський, у хрещенні, онук благовірного князя. Як Київ і вся Русь отримали хрещення від Царгороду, так і Михайлівський монастир через свого фундатора отримав від Матері-Церкви цінний дар – мощі святої великомучениці, які привезла до Києва дружина князя Святополка. Велика кількість зцілень та інших чудес за заступництвом святої відбулися в храмі за його довгий вік.Собор був духовним осердям Києва понад вісім століть, переживши навіть Батиєву навалу у 1240 році. Але злочинства радянської влади пережити не судилося. Після перенесення 1934 року столиці УРСР із Харкова до Києва, почалося нищення київських храмів. Михайлівський Золотоверхий собор висадили у повітря, плануючи на його місці звести урядові квартали. З Промислу Божого ці плани не були втілені в життя, а фундамент знищеного собору понад пів століття чекав на відродження святині, яке розпочалося у 1990-х роках.У 2000-му році, на День Києва, відновлений Михайлівський Золотоверхий собор був освячений і знову гостинно відкрив свої двері. У ньому, як і раніше, вірні стяжають божу благодать, а також знаходять захист у непрості моменти новітньої історії. Він став прихистком для борців за гідність та свободу під час силового розгону Євромайдану у 2013 році, а приміщення трапезного храму святого апостола і євангелиста Іоана Богослова тоді перетворилося на імпровізований шпиталь, де лікували поранених. У серпні 2015 року на мурах Михайлівського Золотоверхого монастиря розміщена «Стіна пам'яті полеглих за Україну».

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