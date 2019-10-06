Волинянин на річці спіймав величезного сома. ФОТО
Сьогодні, 11:44
Волинянин похизувався спійманим сомом у селі Заставне Іваничівського району.
Світлини трофею опублікував Михайло Скробака у соцмережі facebook, - пише видання Волинь.ua.
"Р.Західний Буг 10,300кг", - коротко підписав рибалка.
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Світлини трофею опублікував Михайло Скробака у соцмережі facebook, - пише видання Волинь.ua.
"Р.Західний Буг 10,300кг", - коротко підписав рибалка.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинянин спіймав гігантського сома. ФОТО
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Коментарі 2
величезний)) я з виталиком видпускав таких малят як попадали
відпусти,через 2 роки піймаєш 20 кг
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