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Волинянин на річці спіймав величезного сома. ФОТО

Волинянин на річці спіймав величезного сома. ФОТО
Волинянин похизувався спійманим сомом у селі Заставне Іваничівського району.

Світлини трофею опублікував Михайло Скробака у соцмережі facebook, - пише видання Волинь.ua.

"Р.Західний Буг 10,300кг", - коротко підписав рибалка.

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Волинянин на річці спіймав величезного сома. ФОТО
Волинянин на річці спіймав величезного сома. ФОТО

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Теги: сом, рибалка, трофей, Волинь
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Коментарі 2
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величезний)) я з виталиком видпускав таких малят як попадали
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відпусти,через 2 роки піймаєш 20 кг
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