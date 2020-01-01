Це політичне рішення, – німецький лікар про носіння масок





Про це 29 травня розповів керівник фітнес-центру «ФізіоФіт», відомий та визнаний в Європі фізіотерапевт, дієтолог і чемпіон Німеччини з бодібілдингу Ремі Вош під час круглого столу, який організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, - пише



«Хто взагалі носить маску правильно? Ніхто. Одна маска йде на весь карантин. А її треба приблизно кожні 2 години змінювати. Це просто політичне рішення, яке не стосується ні науки, ні чогось іншого. От фарміндустрія на цьому гарно заробляє»,– зауважив Ремі Вош.



Окрім того, фізіотерапевт додав, що через носіння таких масок, люди можуть ще більше хворіти. Також це можливо через дезінфікування рук, чого нині вимагають чи не в усіх закладах.



«Треба розуміти, що у нас в організмі більше вірусів, аніж бактерій. І якщо ми постійно дезіфікуємо наші руки, отже ми вбиваємо свою імунну систему і свій захист. Дезінфекція – це для лікарні, а не для фізосіб. Хоча зараз змушують усюди дезінфікувати руки. Через ці заходи можна втратити своїх клієнтів, адже вони будуть приходити, дезінфікувати руки, а через кілька тижнів почнуть хворіти і більше до вас не прийдуть», – додав підприємець.



Своєю чергою, співвласниця салону краси Cloud 7 Service Антоніна Лисик додала, що люди не хочуть носити маски, і в салонах часто кажуть, що їх одягнуть у випадку, якщо зайде поліція.



На заході були присутні співзасновники Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер та Михайло Наход, керівник Emotion Group Оксана Руднік та депутат Заборольської ОТГ, власник ТзОВ "Брендборд" Сергій Ковальчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чимала кількість українців, які навіть носять маску, роблять це неправильно. Адже люди використовують одноразові маски більше часу, ніж це потрібно.Про це 29 травня розповів керівник фітнес-центру «ФізіоФіт», відомий та визнаний в Європі фізіотерапевт, дієтолог і чемпіон Німеччини з бодібілдингупід час круглого столу, який організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є, - пише Конкурент «Хто взагалі носить маску правильно? Ніхто. Одна маска йде на весь карантин. А її треба приблизно кожні 2 години змінювати. Це просто політичне рішення, яке не стосується ні науки, ні чогось іншого. От фарміндустрія на цьому гарно заробляє»,– зауважив Ремі Вош.Окрім того, фізіотерапевт додав, що через носіння таких масок, люди можуть ще більше хворіти. Також це можливо через дезінфікування рук, чого нині вимагають чи не в усіх закладах.«Треба розуміти, що у нас в організмі більше вірусів, аніж бактерій. І якщо ми постійно дезіфікуємо наші руки, отже ми вбиваємо свою імунну систему і свій захист. Дезінфекція – це для лікарні, а не для фізосіб. Хоча зараз змушують усюди дезінфікувати руки. Через ці заходи можна втратити своїх клієнтів, адже вони будуть приходити, дезінфікувати руки, а через кілька тижнів почнуть хворіти і більше до вас не прийдуть», – додав підприємець.Своєю чергою, співвласниця салону краси Cloud 7 Serviceдодала, що люди не хочуть носити маски, і в салонах часто кажуть, що їх одягнуть у випадку, якщо зайде поліція.На заході були присутні співзасновники Громадянського Руху «СВІДОМІ»та, керівник Emotion Groupта депутат Заборольської ОТГ, власник ТзОВ "Брендборд"

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