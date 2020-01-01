Знайшли мертвим 61-річного чоловіка, якого розшукували на Волині
Сьогодні, 12:55
Поліція розшукала 61-річного Онуфрія Євгеновича Остап'юка, який пішов з дому і зник. Чоловіка знайшли мертвим біля ставка між селами Менчичі та Мишів.
Про це інформує Іваничівське відділення поліції у facebook.
"Іваничівське ВП висловлює вдячність всім не байдужим громадянам, які долучилися до пошуків вказаного громадянина. Висловлюємо співчуття рідним та близьким з приводу його смерті", - йдеться у повідомлені.
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Про це інформує Іваничівське відділення поліції у facebook.
"Іваничівське ВП висловлює вдячність всім не байдужим громадянам, які долучилися до пошуків вказаного громадянина. Висловлюємо співчуття рідним та близьким з приводу його смерті", - йдеться у повідомлені.
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