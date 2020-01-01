На Волині скоїв самогубство керівник фінансової установи





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Інформацію про трагедію, яка сталася ввечері 30 травня, виданню підтвердили у міському відділі поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському звів рахунки з життям 42-річний керівник фінансової установи.Про це Район.Володимир-Волинський стало відомо з власних джерел.Інформацію про трагедію, яка сталася ввечері 30 травня, виданню підтвердили у міському відділі поліції.

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