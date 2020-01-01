вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині скоїв самогубство керівник фінансової установи

На Волині скоїв самогубство керівник фінансової установи
У Володимирі-Волинському звів рахунки з життям 42-річний керівник фінансової установи.

Про це Район.Володимир-Волинський стало відомо з власних джерел.

Інформацію про трагедію, яка сталася ввечері 30 травня, виданню підтвердили у міському відділі поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: самогубство, керівник, фінансова установа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Гроші зло, гроші біда, гроші смерть.
Відповісти
Вибір редактора
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині скоїв самогубство керівник фінансової установи
Сьогодні, 13:40
Затримали понад 30 українців, які намагались нелегально в’їхати до Чехії
Сьогодні, 13:22
Знайшли мертвим 61-річного чоловіка, якого розшукували на Волині
Сьогодні, 12:55
Станом на 31 травня Волинь знову не готова до послаблення карантину, – МОЗ
Сьогодні, 12:42
Через значні дощі на Волині очікують паводки
Сьогодні, 12:22
Схожі новини
Вчинив самогубство чемпіон України з бодібілдингу Вчинив самогубство чемпіон України з бодібілдингу
26 травень, 20:15
У Польщі затримали українця, що схиляв неповнолітніх до суїциду У Польщі затримали українця, що схиляв неповнолітніх до суїциду
16 травень, 12:55
У Луцьку чоловік намагався вистрибнути з вікна 4-го поверху У Луцьку чоловік намагався вистрибнути з вікна 4-го поверху
12 травень, 14:04
У Нідерландах за бортом круїзного судна знайшли мертвою українку У Нідерландах за бортом круїзного судна знайшли мертвою українку
11 травень, 17:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині скоїв самогубство керівник фінансової установи
Сьогодні, 13:40
 0
Затримали понад 30 українців, які намагались нелегально в’їхати до Чехії
Сьогодні, 13:22
 0
Знайшли мертвим 61-річного чоловіка, якого розшукували на Волині
Сьогодні, 12:55
 0
Станом на 31 травня Волинь знову не готова до послаблення карантину, – МОЗ
Сьогодні, 12:42
 0
Через значні дощі на Волині очікують паводки
Сьогодні, 12:22
 0
Медіа
відео
1/8