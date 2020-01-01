На Волині скоїв самогубство керівник фінансової установи
Сьогодні, 13:40
У Володимирі-Волинському звів рахунки з життям 42-річний керівник фінансової установи.
Про це Район.Володимир-Волинський стало відомо з власних джерел.
Інформацію про трагедію, яка сталася ввечері 30 травня, виданню підтвердили у міському відділі поліції.
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Про це Район.Володимир-Волинський стало відомо з власних джерел.
Інформацію про трагедію, яка сталася ввечері 30 травня, виданню підтвердили у міському відділі поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Гроші зло, гроші біда, гроші смерть.
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