Проект «Діти Небесного Легіону»: волонтери закликають допомогти знедоленій сім’ї з Волині

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.31 травня день народження святкує. Він є сином військовослужбовця 24-ї механізованої бригади, який загинув поблизу села Кримське Луганської області восени 2016 року, захищаючи на Сході територіальну цілісність України. Мав добрі плани на майбутнє та сім’ю: дружину і четверо дітей. Але, коли сказали йти захищати Батьківщину, він вчинив як справжній чоловік: пішов виконувати священний обов’язок і на жаль, не повернувся. Вже майже 4 роки триває розслідування прокуратури, аби встановити обставини загибелі чоловіка та призначити допомогу багатодітній родині, що знаходиться у скруті.Хлопчик є в сім’ї найстаршою дитиною і проживає зі всіма в селі у прикордонній смузі на самому узбіччі нашої цивілізації. Неподалік вже протікає Буг, а польський берег річки розташований менше ніж за 5 км від рідної хати. Нині вже Альберт завершує навчання у 7-му класі у сусідньому селі Лудин. Він тішиться, що має гарну успішність у школі, а найбільше до вподоби точні науки, такі як математика та інформатика.Іменинник мріє стати пожежником. Як і всі підлітки Альберт любить складати конструктори, кататися на велосипеді, ганяти з хлопцями м’яча та завжди усміхнений. Любить також і мандрувати.Серед захоплення хлопчини ще й музика. Альберт з радістю відвідує клас фортепіано в музичній школі коли возить шкільний автобус. А коли не курсує, то юнак позбавлений можливості творчо зростати. Раніше мама Тетяна возила його з сестричкою Христиною в Устилуг на стареньких "Жигулях", які їм подарували 3 роки тому небайдужі люди. Проте машина вже давно вийшла з ладу, а зробити ремонт для Тетяни це непід’ємна сума.Вдова Тетяна Рупа, зітхаючи зазначає: «матеріально нам дуже важко, ми просто виживаємо, держава нам практично нічим не допомагає. Є борги. Державну компенсацію не виплатили досі. Житла власного не маємо теж. Живемо в моєї мами в одній по суті кімнатці, а в сусідніх проживають ще два мої брати». Тетяні не зручно розповідати в яких умовах вона живе.Тетянині брати часто бувають на підпитку і дітям через це приходиться перебувати під постійним стресом рідних дядьків. Один з братів набрався позики, і тепер дзвонять колектори з погрозами і принизливими пропозиціями «відробити борг за брата» тепер ще й до бідної вдови. А ще з того, що знають волонтери – дітям не вистачає елементарного місця, і вчать всі уроки за одним столом. І зважаючи на те, що діти швидко ростуть, то речі і взуття завжди для родини Руп будуть актуальні.Під час пандемії всім дітям було складно теж. Четверо дітей перехворіло разом з Тетяною Іванівною, котра через постійні гризоти мала ще й запалення легень. З усього негативу є маленький промінчик на зміни: нещодавно Устилузька міська рада поставила Рупу у чергу на житло першочергово.У іменинника та його сестрички проблеми із прикусом, тому йому конче потрібно звернутись до ортодонта для встановлення пластини, але як часто буває у наш час – через проблеми у коштах цей процес відкладається на невизначений термін.Зробити сюрприз Альберту може кожен, привітавши його із днем народження на свій розсуд. А також закликаємо допомогти цій знедоленій сім’ї небесного воїна хто чим може. Контактний номер: 0992294100 та 0966833164. Інформація про тата Альберта є у книзі пам’яті: http://memorybook.org.ua/20/rupa.htm4731-2191-2270-0804 (Рупа Тетяна Іванівна)Альберт Рупа – 13 років (31.05.2007).Володимир-Волинський р-н. Зріст: 165; Розмір взуття: 38.