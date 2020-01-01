На українсько-угорському кордоні – кілометрові черги



перетнути кордон ще з 16-ї години 29 травня.



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"Стоять вже третю добу на митниці. Діти маленькі, дорослі - всі заблоковані... Вже люди з'їжджаються, щоб якось пробиратися туди, аби витягнути їх звідти. В Угорщині кажуть - проблема на боці України і скоро вирішиться, але поки все стоїть. Я теж застряг в Італії, люди мають їхати додому і через ситуацію на кордоні не можу виїхати", - говорить українець Сергій.



Проблеми на пункті виникли нібито тому, що через кордон "перестали пускати посилки, які раніше пропускали". Митники зазначають, що працюють із дотриманням вимог чинного законодавства і не здійснюють жодних додаткових перевірок чи операцій, окрім визначених законом.



В.о очільника Закарпатської митниці каже, що ніяких змін у законодавстві не має, просто "вирішили навести порядок, аби водії не спекулювали на перевезеннях передач і не порушували правила перетину кордону".



Людей, чий вантаж, відповідає вимогам нібито "пропускають без проблем". Водіям пропонують, повернутися в Угорщину або здати на склад передачі. Проте, наголошують на митниці, їх не влаштовує жоден варіант.



"Сьогодні ряд ЗМІ поширив інформацію про скупчення на українсько-угорському кордоні понад 300 мікроавтобусів, які не можуть перетнути український кордон. У цьому зв’язку офіційно повідомляємо: працівники Державної митної служби України працюють із дотриманням вимог чинного законодавства і не здійснюють жодних додаткових перевірок чи операцій, окрім визначених законом"

прокоментували ситуацію на на митниці.



Зрештою, зранку 31 травня водії мікроавтобусів заблокували пункт пропуску "Тиса" на кордоні через неможливість потрапити в Україну.



Після цього на КПП прибули резервні сили прикордонної служби. За даними місцевих ЗМІ, наразі на кордоні перебувають до 50 неоформлених мікроавтобусів. Рух через кордон залишається заблокованим.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На українсько-угорському кордоні на КПП "Тиса" утворилися довжелезні черги на в'їзд до України. Дехто не можеперетнути кордон ще з 16-ї години 29 травня.Про це ТСН.ua повідомляють громадяни України, які не можуть повернутися додому."Стоять вже третю добу на митниці. Діти маленькі, дорослі - всі заблоковані... Вже люди з'їжджаються, щоб якось пробиратися туди, аби витягнути їх звідти. В Угорщині кажуть - проблема на боці України і скоро вирішиться, але поки все стоїть. Я теж застряг в Італії, люди мають їхати додому і через ситуацію на кордоні не можу виїхати", - говорить українець Сергій.Проблеми на пункті виникли нібито тому, що через кордон "перестали пускати посилки, які раніше пропускали". Митники зазначають, що працюють із дотриманням вимог чинного законодавства і не здійснюють жодних додаткових перевірок чи операцій, окрім визначених законом.В.о очільника Закарпатської митниці каже, що ніяких змін у законодавстві не має, просто "вирішили навести порядок, аби водії не спекулювали на перевезеннях передач і не порушували правила перетину кордону".Людей, чий вантаж, відповідає вимогам нібито "пропускають без проблем". Водіям пропонують, повернутися в Угорщину або здати на склад передачі. Проте, наголошують на митниці, їх не влаштовує жоден варіант."Сьогодні ряд ЗМІ поширив інформацію про скупчення на українсько-угорському кордоні понад 300 мікроавтобусів, які не можуть перетнути український кордон. У цьому зв’язку офіційно повідомляємо: працівники Державної митної служби України працюють із дотриманням вимог чинного законодавства і не здійснюють жодних додаткових перевірок чи операцій, окрім визначених законом"прокоментували ситуацію на на митниці.Зрештою, зранку 31 травня водії мікроавтобусів заблокували пункт пропуску "Тиса" на кордоні через неможливість потрапити в Україну.Після цього на КПП прибули резервні сили прикордонної служби. За даними місцевих ЗМІ, наразі на кордоні перебувають до 50 неоформлених мікроавтобусів. Рух через кордон залишається заблокованим.

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