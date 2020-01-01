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На українсько-угорському кордоні – кілометрові черги

На українсько-угорському кордоні – кілометрові черги
На українсько-угорському кордоні на КПП "Тиса" утворилися довжелезні черги на в'їзд до України. Дехто не може
перетнути кордон ще з 16-ї години 29 травня.

Про це ТСН.ua повідомляють громадяни України, які не можуть повернутися додому. 

"Стоять вже третю добу на митниці. Діти маленькі, дорослі - всі заблоковані... Вже люди з'їжджаються, щоб якось пробиратися туди, аби витягнути їх звідти. В Угорщині кажуть - проблема на боці України і скоро вирішиться, але поки все стоїть. Я теж застряг в Італії, люди мають їхати додому і через ситуацію на кордоні не можу виїхати", - говорить українець Сергій.

Проблеми на пункті виникли нібито тому, що через кордон "перестали пускати посилки, які раніше пропускали". Митники зазначають, що працюють із дотриманням вимог чинного законодавства і не здійснюють жодних додаткових перевірок чи операцій, окрім визначених законом.

В.о очільника Закарпатської митниці каже, що ніяких змін у законодавстві не має, просто "вирішили навести порядок, аби водії не спекулювали на перевезеннях передач і не порушували правила перетину кордону".

Людей, чий вантаж, відповідає вимогам нібито "пропускають без проблем". Водіям пропонують, повернутися в Угорщину або здати на склад передачі. Проте, наголошують на митниці, їх не влаштовує жоден варіант.

"Сьогодні ряд ЗМІ поширив інформацію про скупчення на українсько-угорському кордоні понад 300 мікроавтобусів, які не можуть перетнути український кордон. У цьому зв’язку офіційно повідомляємо: працівники Державної митної служби України працюють із дотриманням вимог чинного законодавства і не здійснюють жодних додаткових перевірок чи операцій, окрім визначених законом"
прокоментували ситуацію на на митниці.

Зрештою, зранку 31 травня водії мікроавтобусів заблокували пункт пропуску "Тиса" на кордоні через неможливість потрапити в Україну.

Після цього на КПП прибули резервні сили прикордонної служби. За даними місцевих ЗМІ, наразі на кордоні перебувають до 50 неоформлених мікроавтобусів. Рух через кордон залишається заблокованим.



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Теги: черги, кордон, Угорщина
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