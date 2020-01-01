Синоптик розповіла, коли в Україні зникне дощова погода і буде потепління
Сьогодні, 16:07
В Україні літо розпочнеться дощами різної інтенсивності.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на сторінці у facebook.
За її словами, 1-го червня у всіх областях буде волога погода. На Північні і Заході України очікують вдень +9+13 градусів. У центральних областях у понеділок передбачають +12+18 градусів.
Найтепліше буде на Півдні та Сході України: +17+22 градуси.
У Києві 1-го червня - періодичні дощі, вдень буде +12+14 градусів.
"Потепління поступове почнеться з середи. А психологічну позначку +20 градусів і вище будемо ловити на віконних та автомобільних термометрах і скидати з плечей зайвий остогидлий гардеробний груз 6, 7, 8, 9 червня", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на сторінці у facebook.
За її словами, 1-го червня у всіх областях буде волога погода. На Північні і Заході України очікують вдень +9+13 градусів. У центральних областях у понеділок передбачають +12+18 градусів.
Найтепліше буде на Півдні та Сході України: +17+22 градуси.
У Києві 1-го червня - періодичні дощі, вдень буде +12+14 градусів.
"Потепління поступове почнеться з середи. А психологічну позначку +20 градусів і вище будемо ловити на віконних та автомобільних термометрах і скидати з плечей зайвий остогидлий гардеробний груз 6, 7, 8, 9 червня", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Вечірня кава зі смаком історії»: розповіли, якими були перші ретрокари Луцька і «Rajd Wołyński» 90 років тому. ФОТО
Сьогодні, 17:00
Тато вижив на війні, але загинув під час заготувлі лісу: волонтери розповіли про трирічну доньку волинського атовця
Сьогодні, 16:40
Синоптик розповіла, коли в Україні зникне дощова погода і буде потепління
Сьогодні, 16:07
На Волині судили прикордонників, які пиячили на роботі
Сьогодні, 15:44
У Збройних Силах України – четверта смерть від коронавірусу
Сьогодні, 15:25