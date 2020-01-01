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Синоптик розповіла, коли в Україні зникне дощова погода і буде потепління

Синоптик розповіла, коли в Україні зникне дощова погода і буде потепління
В Україні літо розпочнеться дощами різної інтенсивності.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на сторінці у facebook.

За її словами, 1-го червня у всіх областях буде волога погода. На Північні і Заході України очікують вдень +9+13 градусів. У центральних областях у понеділок передбачають +12+18 градусів.
Найтепліше буде на Півдні та Сході України: +17+22 градуси.

У Києві 1-го червня - періодичні дощі, вдень буде +12+14 градусів.

"Потепління поступове почнеться з середи. А психологічну позначку +20 градусів і вище будемо ловити на віконних та автомобільних термометрах і скидати з плечей зайвий остогидлий гардеробний груз 6, 7, 8, 9 червня", - йдеться у дописі.

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Теги: прозноз, погода, Наталка Діденко, потепління
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