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У Луцьку переобладнали підприємство, аби шити захисні костюми для медиків. ВІДЕО

У Луцьку переобладнали підприємство, аби шити захисні костюми для медиків. ВІДЕО
Через карантин повністю переобладнати виробництво вирішила власниця бренду вишиванок Оксана Коваленко.

Підприємиця влаштувала розпродаж продукції, щоб прибуток віддати на пошиття медичних костюмів, - пише Суспільне.

Основне виробництво підприємства знаходиться у столиці. У Луцьку працює невеликий швейний цех. Менше ніж за місяць його працівниці вивчили вимоги до матеріалів і пошиття медичних костюмів, ознайомились з досвідом зарубіжних колег, розробили лекала і почали виготовляти захисний одяг для медиків.

"Ми займаємося вишиванками, це наш основний профіль. Зупинилося все, прийшлось наших швачок, відправити додому без зарплати, на карантин і дуже швидко прийнялось рішення. Що я в цій ситуації можу зробити? Коли на передовій знаходяться наші медики і вони абсолютно беззахисні?" - каже власниця підприємства Оксана Коваленко.

Захисні костюми для медиків, пошиті на підприємстві, нині носять лікарі в медзакладах Ковеля, Старої Вижівки, Любомля, Шацька, Каменя-Каширського та інших волинських лікарнях.

Уся продукція, яку відшивають медикам багаторазового використання. Її можна стерилізувати, каже власниця підприємства.


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Теги: Луцьк, підприємство, карантин, маски, пошиття
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