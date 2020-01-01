У Луцьку переобладнали підприємство, аби шити захисні костюми для медиків. ВІДЕО
Сьогодні, 15:00
Через карантин повністю переобладнати виробництво вирішила власниця бренду вишиванок Оксана Коваленко.
Підприємиця влаштувала розпродаж продукції, щоб прибуток віддати на пошиття медичних костюмів, - пише Суспільне.
Основне виробництво підприємства знаходиться у столиці. У Луцьку працює невеликий швейний цех. Менше ніж за місяць його працівниці вивчили вимоги до матеріалів і пошиття медичних костюмів, ознайомились з досвідом зарубіжних колег, розробили лекала і почали виготовляти захисний одяг для медиків.
"Ми займаємося вишиванками, це наш основний профіль. Зупинилося все, прийшлось наших швачок, відправити додому без зарплати, на карантин і дуже швидко прийнялось рішення. Що я в цій ситуації можу зробити? Коли на передовій знаходяться наші медики і вони абсолютно беззахисні?" - каже власниця підприємства Оксана Коваленко.
Захисні костюми для медиків, пошиті на підприємстві, нині носять лікарі в медзакладах Ковеля, Старої Вижівки, Любомля, Шацька, Каменя-Каширського та інших волинських лікарнях.
Уся продукція, яку відшивають медикам багаторазового використання. Її можна стерилізувати, каже власниця підприємства.
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Підприємиця влаштувала розпродаж продукції, щоб прибуток віддати на пошиття медичних костюмів, - пише Суспільне.
Основне виробництво підприємства знаходиться у столиці. У Луцьку працює невеликий швейний цех. Менше ніж за місяць його працівниці вивчили вимоги до матеріалів і пошиття медичних костюмів, ознайомились з досвідом зарубіжних колег, розробили лекала і почали виготовляти захисний одяг для медиків.
"Ми займаємося вишиванками, це наш основний профіль. Зупинилося все, прийшлось наших швачок, відправити додому без зарплати, на карантин і дуже швидко прийнялось рішення. Що я в цій ситуації можу зробити? Коли на передовій знаходяться наші медики і вони абсолютно беззахисні?" - каже власниця підприємства Оксана Коваленко.
Захисні костюми для медиків, пошиті на підприємстві, нині носять лікарі в медзакладах Ковеля, Старої Вижівки, Любомля, Шацька, Каменя-Каширського та інших волинських лікарнях.
Уся продукція, яку відшивають медикам багаторазового використання. Її можна стерилізувати, каже власниця підприємства.
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