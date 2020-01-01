У Луцьку переобладнали підприємство, аби шити захисні костюми для медиків. ВІДЕО

Оксана Коваленко.



Підприємиця влаштувала розпродаж продукції, щоб прибуток віддати на пошиття медичних костюмів, - пише



Основне виробництво підприємства знаходиться у столиці. У Луцьку працює невеликий швейний цех. Менше ніж за місяць його працівниці вивчили вимоги до матеріалів і пошиття медичних костюмів, ознайомились з досвідом зарубіжних колег, розробили лекала і почали виготовляти захисний одяг для медиків.



"Ми займаємося вишиванками, це наш основний профіль. Зупинилося все, прийшлось наших швачок, відправити додому без зарплати, на карантин і дуже швидко прийнялось рішення. Що я в цій ситуації можу зробити? Коли на передовій знаходяться наші медики і вони абсолютно беззахисні?" - каже власниця підприємства Оксана Коваленко.



Захисні костюми для медиків, пошиті на підприємстві, нині носять лікарі в медзакладах Ковеля, Старої Вижівки, Любомля, Шацька, Каменя-Каширського та інших волинських лікарнях.



Уся продукція, яку відшивають медикам багаторазового використання. Її можна стерилізувати, каже власниця підприємства.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через карантин повністю переобладнати виробництво вирішила власниця бренду вишиванокПідприємиця влаштувала розпродаж продукції, щоб прибуток віддати на пошиття медичних костюмів, - пише Суспільне. Основне виробництво підприємства знаходиться у столиці. У Луцьку працює невеликий швейний цех. Менше ніж за місяць його працівниці вивчили вимоги до матеріалів і пошиття медичних костюмів, ознайомились з досвідом зарубіжних колег, розробили лекала і почали виготовляти захисний одяг для медиків."Ми займаємося вишиванками, це наш основний профіль. Зупинилося все, прийшлось наших швачок, відправити додому без зарплати, на карантин і дуже швидко прийнялось рішення. Що я в цій ситуації можу зробити? Коли на передовій знаходяться наші медики і вони абсолютно беззахисні?" - каже власниця підприємстваЗахисні костюми для медиків, пошиті на підприємстві, нині носять лікарі в медзакладах Ковеля, Старої Вижівки, Любомля, Шацька, Каменя-Каширського та інших волинських лікарнях.Уся продукція, яку відшивають медикам багаторазового використання. Її можна стерилізувати, каже власниця підприємства.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію