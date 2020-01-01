У Збройних Силах України – четверта смерть від коронавірусу
Сьогодні, 15:25
У Збройних Силах України 31 травня зафіксували четвертий летальний випадок від коронавірусу.
Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.
Так, у зв’язку із захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 30 травня помер працівник Збройних Сил України (Чернівецька область).
Відомо, що чоловік хворів з 22 травня, лікувався вдома під наглядом медичної служби. А 27 травня у зв’язку із погіршенням стану здоров’я звернувся до Новоселицької центральної районної лікарні Чернівецької області, де йому провели рентгенографію органів грудної клітки.
"Цього ж дня, був госпіталізований до Чернівецького військового госпіталю з діагнозом: Негоспітальна двобічна пневмонія. Призначено лікування, взято біоматеріал на ПЛР, за результатами якого, 28 травня у працівника ЗС України підтвердженно захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Було продовжено лікування коронавірусної хвороби COVID-19 в палаті інтенсивної терапії інфекційного відділення. 30 травня стан здоровя погіршився, реанімаційною бригадою була розпочата інтенсивна терапія, але наступила зупинка серцевої діяльності", - йдеться у повідомлені.
Зазначається, що у чоловіка, окрім гострої респіраторної хвороби COVID-19, були супутні захворювання.
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Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.
Так, у зв’язку із захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 30 травня помер працівник Збройних Сил України (Чернівецька область).
Відомо, що чоловік хворів з 22 травня, лікувався вдома під наглядом медичної служби. А 27 травня у зв’язку із погіршенням стану здоров’я звернувся до Новоселицької центральної районної лікарні Чернівецької області, де йому провели рентгенографію органів грудної клітки.
"Цього ж дня, був госпіталізований до Чернівецького військового госпіталю з діагнозом: Негоспітальна двобічна пневмонія. Призначено лікування, взято біоматеріал на ПЛР, за результатами якого, 28 травня у працівника ЗС України підтвердженно захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Було продовжено лікування коронавірусної хвороби COVID-19 в палаті інтенсивної терапії інфекційного відділення. 30 травня стан здоровя погіршився, реанімаційною бригадою була розпочата інтенсивна терапія, але наступила зупинка серцевої діяльності", - йдеться у повідомлені.
Зазначається, що у чоловіка, окрім гострої респіраторної хвороби COVID-19, були супутні захворювання.
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