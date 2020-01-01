На Волині судили прикордонників, які пиячили на роботі





По це йдеться в постановах суду від 22 травня, - пише



Зазначається, що протоколи склали на молодшого інспектора прикордонної служби ПКШР Великі Мости, інспектора прикордонної служби (гранатометника) ВПС «Дубровиця» Луцького прикордонного загону та патрульного ВПС «Дольськ» Луцького прикордонного загону.



Відомо, що прикордонники 21 квітня о 08:00 годині на території військового містечка прикордонної служби «Рівне» відділу прикордонної служби «Римачі» Луцького прикордонного загону, розпивали алкогольні напої та під час контрольної перевірки особового складу були виявлені в нетверезому стані, чим вчинили правопорушення, передбачене ч.1 ст.17220 КУпАП.



Порушники в судові засідання не з'явилися, до канцелярії суду подали заяви про розгляд справи за їх відсутності та визнання вини у вчиненому.



Суд визнав прикордонників винними у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.17220 КУпАП, і наклав на кожного з них стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1190 гривень. Також в користь держави доведеться сплатити по 420 гривень судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині судили прикордонників, які під час служби перебували в стані алкогольного сп'яніння.По це йдеться в постановах суду від 22 травня, - пише Район.Любомль Зазначається, що протоколи склали на молодшого інспектора прикордонної служби ПКШР Великі Мости, інспектора прикордонної служби (гранатометника) ВПС «Дубровиця» Луцького прикордонного загону та патрульного ВПС «Дольськ» Луцького прикордонного загону.Відомо, що прикордонники 21 квітня о 08:00 годині на території військового містечка прикордонної служби «Рівне» відділу прикордонної служби «Римачі» Луцького прикордонного загону, розпивали алкогольні напої та під час контрольної перевірки особового складу були виявлені в нетверезому стані, чим вчинили правопорушення, передбачене ч.1 ст.17220 КУпАП.Порушники в судові засідання не з'явилися, до канцелярії суду подали заяви про розгляд справи за їх відсутності та визнання вини у вчиненому.Суд визнав прикордонників винними у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.17220 КУпАП, і наклав на кожного з них стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1190 гривень. Також в користь держави доведеться сплатити по 420 гривень судового збору.

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