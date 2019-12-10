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Тато вижив на війні, але загинув під час заготівлі лісу: волонтери розповіли про трирічну доньку волинського атовця

Тато вижив на війні, але загинув під час заготівлі лісу: волонтери розповіли про трирічну доньку волинського атовця
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Сьогодні, 31 травня, святкує свої 3 рочки Софійка Богуш. Тато дівчинки – Богуш Володимир Іванович – до мобілізації працював на заставі. Призваний на військову службу по мобілізації у зону проведення АТО восени 2014 року. Біда обійшла його стороною на Сході України, і вже весною 2016 року чоловік повернувся додому до рідних. Але трагічний випадок забрав життя Володимира у листопаді цього ж року – під час заготівлі лісу на чоловіка впало дерево, від отриманих травм він помер на місці. А за місяць до цього нещасного випадку дружина Тетяна повідомила йому радісну звістку – у них буде друга дитина. Усі їхні спільні плани на майбутнє перекреслила та трагедія.

Для маленької Софійки усе буде не так, як повноцінній сім’ї: у дитини ніколи вже не буде люблячого татка, ніколи татко не візьме її на руки, не потішиться з її першого зубчика, і навіть перші свої несміливі кроки вона робить нині тримаючись лише за руку мами. Матуся тепер – її єдина опора в житті.

Соня росте жвавою та енергійною. Дуже любить малеча гратися іграшками, при чому неважливо, якими саме також любить тваринок.

Так як Володимир загинув на Волині вже після демобілізації, то і на виплати від держави родина розраховувати не може. Єдиною підтримкою для цієї сім’ї є виключно рідні та волонтери. Зробити сюрприз цій крихітці може кожен, привітавши її з Днем народження на свій розсуд.

Фінансово підтримати родину (приватбанк) 5168-7573-1604-8794 (Богуш Тетяна Миколаївна).

Богуш Софійці – сьогодні 3 рочки (31.05.2017)
Любомльський р-н, Зріст: 115; Розмір взуття: 28.

Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.

Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти координатору даного проекту Natali Sky (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна).

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Теги: Волинь, Діти Небесного Легіону, ато, війна, допомога
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