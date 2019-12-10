Тато вижив на війні, але загинув під час заготівлі лісу: волонтери розповіли про трирічну доньку волинського атовця

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Сьогодні, 31 травня, святкує свої 3 рочки. Тато дівчинки –– до мобілізації працював на заставі. Призваний на військову службу по мобілізації у зону проведення АТО восени 2014 року. Біда обійшла його стороною на Сході України, і вже весною 2016 року чоловік повернувся додому до рідних. Але трагічний випадок забрав життя Володимира у листопаді цього ж року – під час заготівлі лісу на чоловіка впало дерево, від отриманих травм він помер на місці. А за місяць до цього нещасного випадку дружинаповідомила йому радісну звістку – у них буде друга дитина. Усі їхні спільні плани на майбутнє перекреслила та трагедія.Для маленької Софійки усе буде не так, як повноцінній сім’ї: у дитини ніколи вже не буде люблячого татка, ніколи татко не візьме її на руки, не потішиться з її першого зубчика, і навіть перші свої несміливі кроки вона робить нині тримаючись лише за руку мами. Матуся тепер – її єдина опора в житті.Соня росте жвавою та енергійною. Дуже любить малеча гратися іграшками, при чому неважливо, якими саме також любить тваринок.Так як Володимир загинув на Волині вже після демобілізації, то і на виплати від держави родина розраховувати не може. Єдиною підтримкою для цієї сім’ї є виключно рідні та волонтери. Зробити сюрприз цій крихітці може кожен, привітавши її з Днем народження на свій розсуд.Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти координатору даного проекту Natali Sky (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна).