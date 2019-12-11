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В Україні безкоштовно роздаватимуть авто на єврономерах: хто зможе отримати

В Україні безкоштовно роздаватимуть авто на єврономерах: хто зможе отримати
В Україні почнуть роздавати безкоштовно конфісковані автомобілі на єврономерах.

Як пише Telegram-канал «Укравтопром», мова йде про машини, конфісковані в зв'язку зі спробою незаконно провезти на них контрабандні товари через державний кордон, – інформує obozrevatel.

Такі авто виставляються на електронні торги в системі СЕТАМ («Система електронних торгів арештованим майном»), а в разі незатребуваності надходять у розпорядження комісії, яка ухвалює рішення, в чиє користування передати їх безоплатно.

При цьому транспортні засоби зможуть отримати медичні та соціальні установи, військові частини, а також установи пенітенціарної системи, дитячі будинки сімейного типу, благодійні фонди і держоргани.

Заявку на отримання автомобіля необхідно подавати до місцевих органів Державної виконавчої служби.

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Теги: авто, Україна, безкоштовно, СЕТАМ
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