В Україні безкоштовно роздаватимуть авто на єврономерах: хто зможе отримати
Сьогодні, 17:38
В Україні почнуть роздавати безкоштовно конфісковані автомобілі на єврономерах.
Як пише Telegram-канал «Укравтопром», мова йде про машини, конфісковані в зв'язку зі спробою незаконно провезти на них контрабандні товари через державний кордон, – інформує obozrevatel.
Такі авто виставляються на електронні торги в системі СЕТАМ («Система електронних торгів арештованим майном»), а в разі незатребуваності надходять у розпорядження комісії, яка ухвалює рішення, в чиє користування передати їх безоплатно.
При цьому транспортні засоби зможуть отримати медичні та соціальні установи, військові частини, а також установи пенітенціарної системи, дитячі будинки сімейного типу, благодійні фонди і держоргани.
Заявку на отримання автомобіля необхідно подавати до місцевих органів Державної виконавчої служби.
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Як пише Telegram-канал «Укравтопром», мова йде про машини, конфісковані в зв'язку зі спробою незаконно провезти на них контрабандні товари через державний кордон, – інформує obozrevatel.
Такі авто виставляються на електронні торги в системі СЕТАМ («Система електронних торгів арештованим майном»), а в разі незатребуваності надходять у розпорядження комісії, яка ухвалює рішення, в чиє користування передати їх безоплатно.
При цьому транспортні засоби зможуть отримати медичні та соціальні установи, військові частини, а також установи пенітенціарної системи, дитячі будинки сімейного типу, благодійні фонди і держоргани.
Заявку на отримання автомобіля необхідно подавати до місцевих органів Державної виконавчої служби.
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