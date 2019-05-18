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У Ковелі проти приєднання двох сільських рад до своєї тергромади

У Ковелі проти приєднання двох сільських рад до своєї тергромади
Ковельська міська рада прийняла звернення з приводу примусового приєднання до своєї територіальної громади двох сільських рад.

Про це інформує КовельМедіа.

У зверненні Ковельської міської ради до Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, народного депутата Степана Івахіва, голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка та виконавчого директора Асоціації міст України Олександра Слобожана говориться, що депутати глибоко стурбовані Перспективним планом формування територій громад Волинської області, який затвердив 13 травня 2020 року Кабінет Міністрів України.

До територіальної громади міста Ковеля віднесено Доротищенську та Тойкутську територіальні громади (сільські ради).

«Дані села знаходяться на віддалі від міста Ковеля і єдиним місцем дотику є ліси, які межують з Білинською сільською радою (має приєднатись до Ковеля згідно з Перспективним планом). Єдиний транспортний зв’язок з даними населеними пунктами проходить через територію Дубівської ОТГ, а це ускладнює адміністрування даних територій та створить незручності для населення сіл в отриманні послуг та документів, погоджень тощо», – йдеться у зверненні.

Ковельська міська рада просить зі складу проектної Ковельської ОТГ (м. Ковель) вилучити Доротищенську та Тойкутську об’єднані територіальні громади, натомість Доротищенською підсилити Дубівську ОТГ Ковельського району, а Тойкутською – Сошичненську ОТГ Камінь-Каширського району, або Сереховичівську ОТГ Старовижівського району, або Дубівську ОТГ.

На сесії міської ради, яка відбулася 28 травня, звернення підтримали 20 депутатів.

У Ковелі проти приєднання двох сільських рад до своєї тергромади
У Ковелі проти приєднання двох сільських рад до своєї тергромади

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Теги: Ковель, децентралізація, приєднання. сільська рада
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