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1 червня на Волині: гортаючи календар

1 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження волинські фотомитці Валерій Панасюк (на фото) та Леонід Максимов. Також день народження у цей день у голови Камінь-Каширської районної ради Віктора Суса.

Вітаємо їх, зичимо міцного здоров’я, довголіття і невичерпного натхнення.

Іменинники 1 червня – Сергій, Дмитро, Іван. Їм бажаємо радості від життя й удачі на кожен день.

1 червня — це Міжнародний день дітей (на фото) — найтепліший свято, яке тільки може бути. Початок літа, як початок життя, ідеально підходить для того, щоб знову і знову проявити любов до своєї дитини. В Україні та країнах колишнього Радянського Союзу це свято більше знають як Міжнародний день захисту дітей.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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