1 червня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження волинські фотомитці(на фото) та. Також день народження у цей день у голови Камінь-Каширської районної радиВітаємо їх, зичимо міцного здоров’я, довголіття і невичерпного натхнення.Іменинники 1 червня – Сергій, Дмитро, Іван. Їм бажаємо радості від життя й удачі на кожен день.1 червня — це Міжнародний день дітей (на фото) — найтепліший свято, яке тільки може бути. Початок літа, як початок життя, ідеально підходить для того, щоб знову і знову проявити любов до своєї дитини. В Україні та країнах колишнього Радянського Союзу це свято більше знають як Міжнародний день захисту дітей.