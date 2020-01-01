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Біля села на Волині – стихійне сміттєзвалище. ФОТО

Біля села на Волині – стихійне сміттєзвалище. ФОТО
Біля села Біличі Турійського району - стихійне сміттєзвалище.

Про це пише Олег Симошенко соцмережі facebook, пише «Волинь UA».

"Тому головам ОТГ треба скласти графік та організувати вивіз сміття у відведені для цього місця.Тим більш в Лукові,де є комунальний трактор,який використовують незавжди за призначенням.А депутати повинні проконтролювати за вивезенням сміття на своїх виборчих участках.Та карати,як порушників так і депутатів", - зазначили у коментарі.

Біля села на Волині – стихійне сміттєзвалище. ФОТО
Біля села на Волині – стихійне сміттєзвалище. ФОТО
Біля села на Волині – стихійне сміттєзвалище. ФОТО
Біля села на Волині – стихійне сміттєзвалище. ФОТО

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Теги: село, Біличі, стхійне сміттєзвалище
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