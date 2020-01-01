Біля села на Волині – стихійне сміттєзвалище. ФОТО





Про це пише Олег Симошенко соцмережі facebook, пише



"Тому головам ОТГ треба скласти графік та організувати вивіз сміття у відведені для цього місця.Тим більш в Лукові,де є комунальний трактор,який використовують незавжди за призначенням.А депутати повинні проконтролювати за вивезенням сміття на своїх виборчих участках.Та карати,як порушників так і депутатів", - зазначили у коментарі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля села Біличі Турійського району - стихійне сміттєзвалище.Про це пишесоцмережі facebook, пише «Волинь UA» "Тому головам ОТГ треба скласти графік та організувати вивіз сміття у відведені для цього місця.Тим більш в Лукові,де є комунальний трактор,який використовують незавжди за призначенням.А депутати повинні проконтролювати за вивезенням сміття на своїх виборчих участках.Та карати,як порушників так і депутатів", - зазначили у коментарі.

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