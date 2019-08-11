Небайдужі волиняни облаштували відпочинкову зону біля Шацького озера. ФОТО





Про це пише Lyudmila Tsevukh у соцмережі facebook пише



"Шацьк оновлюється ... бо є (!) люди, готові його змінювати!!! Просто своїм посильним внеском, бажанням, политим деревцем, обкошеним подвір'ям, розумінням того, що "це потрібно нам". А Шацьк віддячить нам своєю ошатністю...Вже декілька вихідних поспіль активні мешканці громади упорядковують одну із найулюбленіших відпочинкових зон місцевих жителів - озеро Люцимер", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Шацьку біля озера Люцемир мешканці відновили відпочинкову зону та навели там порядок.Про це пише Lyudmila Tsevukh у соцмережі facebook пише ВолиньЮа "Шацьк оновлюється ... бо є (!) люди, готові його змінювати!!! Просто своїм посильним внеском, бажанням, политим деревцем, обкошеним подвір'ям, розумінням того, що "це потрібно нам". А Шацьк віддячить нам своєю ошатністю...Вже декілька вихідних поспіль активні мешканці громади упорядковують одну із найулюбленіших відпочинкових зон місцевих жителів - озеро Люцимер", - йдеться у дописі.

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