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Небайдужі волиняни облаштували відпочинкову зону біля Шацького озера. ФОТО

Небайдужі волиняни облаштували відпочинкову зону біля Шацького озера. ФОТО
У Шацьку біля озера Люцемир мешканці відновили відпочинкову зону та навели там порядок.

Про це пише Lyudmila Tsevukh у соцмережі facebook пише ВолиньЮа.

"Шацьк оновлюється ... бо є (!) люди, готові його змінювати!!! Просто своїм посильним внеском, бажанням, политим деревцем, обкошеним подвір'ям, розумінням того, що "це потрібно нам". А Шацьк віддячить нам своєю ошатністю...Вже декілька вихідних поспіль активні мешканці громади упорядковують одну із найулюбленіших відпочинкових зон місцевих жителів - озеро Люцимер", - йдеться у дописі.


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Теги: Люцимер, озеро, відпочинкова зона
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