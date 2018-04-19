Крав телефони та здавав у ломбард: у Луцьку викрили продавця магазину





Під час суду встановили, що з 8 по 17 березня продавець-консультант магазину на вулиці Кравчука, 32 привласнив чотири мобільні телефони «Samsung». У подальшому працівник магазину здавав їх до ломбарду.



Загалом крадій завдав ТзОВ «ДІЄСТА» збитків на суму 23 тисячі 97 гривень.



Відзначимо, що між обвинуваченим та прокурором була укладена угода про визнання винуватості.



Відтак, суд затвердив угоду та призначив крадію покарання у виді трьох років та шести місяців позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на один рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині продавець-консультант крав з магазину, в якому працює, мобільні телефони та здавав їх до ломбарду. Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, – пише ІА Волинські новини Під час суду встановили, що з 8 по 17 березня продавець-консультант магазину на вулиці Кравчука, 32 привласнив чотири мобільні телефони «Samsung». У подальшому працівник магазину здавав їх до ломбарду.Загалом крадій завдав ТзОВ «ДІЄСТА» збитків на суму 23 тисячі 97 гривень.Відзначимо, що між обвинуваченим та прокурором була укладена угода про визнання винуватості.Відтак, суд затвердив угоду та призначив крадію покарання у виді трьох років та шести місяців позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на один рік.

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