Вночі поблизу села на Волині легковик злетів у кювет. ФОТО





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В Іваничівському відділенні поліції зазначили, що наряд ГРПП виїжджав зранку на місце пригоди, автомобіля не було виявлено.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вночі 31-го травня на трасі Ковель-Жовква в Іваничівському районі автомобіль злетів з дороги.Фото БУГу надіслали очевидці. Як видно, автівка Ауді 100 з‘їхала з траси. На момент фіксації події на місці нікого не було.В Іваничівському відділенні поліції зазначили, що наряд ГРПП виїжджав зранку на місце пригоди, автомобіля не було виявлено.

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