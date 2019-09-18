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Вночі поблизу села на Волині легковик злетів у кювет. ФОТО

Вночі поблизу села на Волині легковик злетів у кювет. ФОТО
Вночі 31-го травня на трасі Ковель-Жовква в Іваничівському районі автомобіль злетів з дороги.

Фото БУГу надіслали очевидці. Як видно, автівка Ауді 100 з‘їхала з траси. На момент фіксації події на місці нікого не було.

В Іваничівському відділенні поліції зазначили, що наряд ГРПП виїжджав зранку на місце пригоди, автомобіля не було виявлено.

Вночі поблизу села на Волині легковик злетів у кювет. ФОТО
Вночі поблизу села на Волині легковик злетів у кювет. ФОТО
Вночі поблизу села на Волині легковик злетів у кювет. ФОТО
Вночі поблизу села на Волині легковик злетів у кювет. ФОТО
Вночі поблизу села на Волині легковик злетів у кювет. ФОТО

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Теги: Ауді, дорога, кювет, легковик, аварія
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