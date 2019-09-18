Вночі поблизу села на Волині легковик злетів у кювет. ФОТО
Сьогодні, 21:18
Вночі 31-го травня на трасі Ковель-Жовква в Іваничівському районі автомобіль злетів з дороги.
Фото БУГу надіслали очевидці. Як видно, автівка Ауді 100 з‘їхала з траси. На момент фіксації події на місці нікого не було.
В Іваничівському відділенні поліції зазначили, що наряд ГРПП виїжджав зранку на місце пригоди, автомобіля не було виявлено.
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Фото БУГу надіслали очевидці. Як видно, автівка Ауді 100 з‘їхала з траси. На момент фіксації події на місці нікого не було.
В Іваничівському відділенні поліції зазначили, що наряд ГРПП виїжджав зранку на місце пригоди, автомобіля не було виявлено.
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