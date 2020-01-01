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18 разів лікувався в наркодиспансері: історія лучанина, який поборов залежність. ВІДЕО

18 разів лікувався в наркодиспансері: історія лучанина, який поборов залежність. ВІДЕО
Лучанину Олександру Ясельському 46. Чоловік вживав наркотики майже 20 років. Тепер будує своє життя по новому. Суспільному чоловік розповів, як вдалося побороти залежність.

Нині Олександр працює чоботарем. Ремонтує взуття та вироби зі шкіри в одній із луцьких майстерень. Розповідає - цю професію опанував самотужки.

"В 38 років я не вмів нічого робити. В мене не було ні професії,. Свого часу я все кинув на 2 курсі інституту. Все через наркотики", - каже Олександр Ясельський.

Вперше наркотики в житті Олександра з’явилися в підлітковому віці. Розповідає: "В 15 років марихуану, в 20 – опіум, потім були ін’єкційні наркотики". Через залежність мав проблеми із законом, майже 4 роки провів у тюрмі. 18 разів лікувався в наркодиспансері.

У 38 років чоловік втрапив у християнський реабілітаційний центр. Там зміг назавжди подолати залежність.

У майстерні Олександр працює вже 7 років. Останні роки, каже займається шкірою: "Роблю сумки, гаманці, обкладинки на Біблії, обкладинки книги, реставрую книги. Таким чином реалізовую внутрішній потенціал".

Два роки тому Олександр Ясельський одружився.

"Зараз намагаюся допомагати таким же людям, які находяться в жахливій проблемі", - каже чоловік.


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Теги: чоботар, наркотики, наркозалежний
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Коментарі 2
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Значить нюхає клєй!
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а нікотин і алкоголь цей торч не вживав ніколи?
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