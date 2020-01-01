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Якою була одна з вулиць Ковеля 100 років тому. РЕТРОФОТО

Якою була одна з вулиць Ковеля 100 років тому. РЕТРОФОТО
У мережі опублікували ретросвітлину вулиці Незалежності у місті Ковель.

Знімки оприлюднили на сторінці Kowel Vintage у facebook.

"Ковель, вулиця поблизу медичного коледжу більше одного століття тому.

Можемо спостерігати вивіски із написами німецькою мовою: «Lamben» - світильники;

А під ним проглядається напис: «емальований посуд». Збоку також є напис: «Geschirhandel» - столовий посуд, а під ним - «R.Zimring» - прізвище власника магазину.

Сьогодні це вулиця Незалежності, проте сотню років тому вона мала назву Холмська. Про що також свідчить напис на фото «Cholmestraße».

Сучасної вулиці Варшавської тоді ще не існувало; саме тому вона мала назву Холмсьма, так як вела до Хелму.

Фото зроблено за Австро-Німецької окупації часів Першої світової війни, 1915-1918 р.", - йдеться в дописі.

Якою була одна з вулиць Ковеля 100 років тому. РЕТРОФОТО
Якою була одна з вулиць Ковеля 100 років тому. РЕТРОФОТО
Якою була одна з вулиць Ковеля 100 років тому. РЕТРОФОТО

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Теги: Ковель, вулиця Незалежності, ретрофото
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