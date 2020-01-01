Якою була одна з вулиць Ковеля 100 років тому. РЕТРОФОТО





Знімки оприлюднили на сторінці Kowel Vintage у



"Ковель, вулиця поблизу медичного коледжу більше одного століття тому.



Можемо спостерігати вивіски із написами німецькою мовою: «Lamben» - світильники;



А під ним проглядається напис: «емальований посуд». Збоку також є напис: «Geschirhandel» - столовий посуд, а під ним - «R.Zimring» - прізвище власника магазину.



Сьогодні це вулиця Незалежності, проте сотню років тому вона мала назву Холмська. Про що також свідчить напис на фото «Cholmestraße».



Сучасної вулиці Варшавської тоді ще не існувало; саме тому вона мала назву Холмсьма, так як вела до Хелму.



Фото зроблено за Австро-Німецької окупації часів Першої світової війни, 1915-1918 р.", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували ретросвітлину вулиці Незалежності у місті Ковель.Знімки оприлюднили на сторінці Kowel Vintage у facebook "Ковель, вулиця поблизу медичного коледжу більше одного століття тому.Можемо спостерігати вивіски із написами німецькою мовою: «Lamben» - світильники;А під ним проглядається напис: «емальований посуд». Збоку також є напис: «Geschirhandel» - столовий посуд, а під ним - «R.Zimring» - прізвище власника магазину.Сьогодні це вулиця Незалежності, проте сотню років тому вона мала назву Холмська. Про що також свідчить напис на фото «Cholmestraße».Сучасної вулиці Варшавської тоді ще не існувало; саме тому вона мала назву Холмсьма, так як вела до Хелму.Фото зроблено за Австро-Німецької окупації часів Першої світової війни, 1915-1918 р.", - йдеться в дописі.

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