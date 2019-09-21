«Миють» на чужих земельних наділах посеред білого дня: на Рівненщині продовжується бурштинова лихоманка





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Зокрема, як повідомляє Державна екологічна інспекція Поліського округу, біля села Крупове на розпайованих землях, що знаходяться у приватній власності громадян, проводився видобуток бурштину за допомогою несертифікованого обладнання. Правопорушники своїми діями заподіяли шкоду державі внаслідок самовільного користування надрами та власникам даних земельних ділянок. Площа пошкоджених сільськогосподарських угідь становить 0,7 га.





Біля с. Осова видобуток бурштину за допомогою несертифікованого обладнання проводився в світлу пору доби. Рейдова група Інспекції прибула на місце скоєння правопорушення. Відпрацювання проводилось спільно з представниками Національної поліції. Завдяки оперативним діям представників Національної поліції було затримано порушників та проведено вилучення несертифікованого обладнання.





Правопорушники, як і в попередньому випадку, своїми діями заподіяли шкоду державі внаслідок самовільного користування надрами та власникам даних земельних ділянок. Площа пошкоджених земель становить 1,2 га у тому числі 0,1 га це землі водного фонду.

Матеріали для встановлення та притягнення до адміністративної, кримінальної відповідальності винних осіб направленні до правоохоронних органів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівниками Державної екологічної інспекції Поліського округу проводилось відпрацювання питань щодо виявлення фактів незаконного видобування бурштину на території Дубровицького району Рівненської області. За результатами були встановлені факти незаконного видобування бурштину поблизу сіл Крупове та Осова Дубровицького району.Про це пишуть Вісті Рівненщини Зокрема, як повідомляє Державна екологічна інспекція Поліського округу, біля села Крупове на розпайованих землях, що знаходяться у приватній власності громадян, проводився видобуток бурштину за допомогою несертифікованого обладнання. Правопорушники своїми діями заподіяли шкоду державі внаслідок самовільного користування надрами та власникам даних земельних ділянок. Площа пошкоджених сільськогосподарських угідь становить 0,7 га.Біля с. Осова видобуток бурштину за допомогою несертифікованого обладнання проводився в світлу пору доби. Рейдова група Інспекції прибула на місце скоєння правопорушення. Відпрацювання проводилось спільно з представниками Національної поліції. Завдяки оперативним діям представників Національної поліції було затримано порушників та проведено вилучення несертифікованого обладнання.Правопорушники, як і в попередньому випадку, своїми діями заподіяли шкоду державі внаслідок самовільного користування надрами та власникам даних земельних ділянок. Площа пошкоджених земель становить 1,2 га у тому числі 0,1 га це землі водного фонду.Матеріали для встановлення та притягнення до адміністративної, кримінальної відповідальності винних осіб направленні до правоохоронних органів.

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