вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Миють» на чужих земельних наділах посеред білого дня: на Рівненщині продовжується бурштинова лихоманка

«Миють» на чужих земельних наділах посеред білого дня: на Рівненщині продовжується бурштинова лихоманка
Працівниками Державної екологічної інспекції Поліського округу проводилось відпрацювання питань щодо виявлення фактів незаконного видобування бурштину на території Дубровицького району Рівненської області. За результатами були встановлені факти незаконного видобування бурштину поблизу сіл Крупове та Осова Дубровицького району.

Про це пишуть Вісті Рівненщини.

Зокрема, як повідомляє Державна екологічна інспекція Поліського округу, біля села Крупове на розпайованих землях, що знаходяться у приватній власності громадян, проводився видобуток бурштину за допомогою несертифікованого обладнання. Правопорушники своїми діями заподіяли шкоду державі внаслідок самовільного користування надрами та власникам даних земельних ділянок. Площа пошкоджених сільськогосподарських угідь становить 0,7 га.

«Миють» на чужих земельних наділах посеред білого дня: на Рівненщині продовжується бурштинова лихоманка
«Миють» на чужих земельних наділах посеред білого дня: на Рівненщині продовжується бурштинова лихоманка

Біля с. Осова видобуток бурштину за допомогою несертифікованого обладнання проводився в світлу пору доби. Рейдова група Інспекції прибула на місце скоєння правопорушення. Відпрацювання проводилось спільно з представниками Національної поліції. Завдяки оперативним діям представників Національної поліції було затримано порушників та проведено вилучення несертифікованого обладнання.

«Миють» на чужих земельних наділах посеред білого дня: на Рівненщині продовжується бурштинова лихоманка

Правопорушники, як і в попередньому випадку, своїми діями заподіяли шкоду державі внаслідок самовільного користування надрами та власникам даних земельних ділянок. Площа пошкоджених земель становить 1,2 га у тому числі 0,1 га це землі водного фонду.
Матеріали для встановлення та притягнення до адміністративної, кримінальної відповідальності винних осіб направленні до правоохоронних органів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бурштин, копальні, Рівненщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі проти приєднання двох сільських рад до своєї тергромади
Сьогодні, 03:24
«Миють» на чужих земельних наділах посеред білого дня: на Рівненщині продовжується бурштинова лихоманка
Сьогодні, 02:34
У школі на Волині встановлять систему пожежної сигналізації
Сьогодні, 01:15
У Білорусі люди вийшли на масові акції у підтримку опозиціонерів. ВІДЕО
Сьогодні, 00:16
1 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
На Рівненщині зловили лучанина з бурштином. ФОТО На Рівненщині зловили лучанина з бурштином. ФОТО
01 лютий, 10:41
Правоохоронці вилучили 600 кілограмів бурштину Правоохоронці вилучили 600 кілограмів бурштину
21 вересень, 2019, 04:20
Відомо, яких збитків державі завдав незаконний видобуток бурштину на Волині і Рівненщині Відомо, яких збитків державі завдав незаконний видобуток бурштину на Волині і Рівненщині
07 вересень, 2019, 19:45
На Рівненщині – масова бійка «бурштинщиків» з поліцією На Рівненщині – масова бійка «бурштинщиків» з поліцією
18 жовтень, 2018, 10:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі проти приєднання двох сільських рад до своєї тергромади
Сьогодні, 03:24
 0
«Миють» на чужих земельних наділах посеред білого дня: на Рівненщині продовжується бурштинова лихоманка
Сьогодні, 02:34
 0
У школі на Волині встановлять систему пожежної сигналізації
Сьогодні, 01:15
 0
У Білорусі люди вийшли на масові акції у підтримку опозиціонерів. ВІДЕО
Сьогодні, 00:16
 0
1 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8