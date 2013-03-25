У Білорусі люди вийшли на масові акції у підтримку опозиціонерів. ВІДЕО
Сьогодні, 00:16
У Мінську та інших містах Білорусі проходять масові пікети, на яких збирають підписи за висунення кандидатами у президенти дружини відомого блогера Сергія Тихановського – Світлани Тихановської, а також інших опозиціонерів.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Самого Тихановського та ще 10 активістів 29 травня затримали у Гродно під час збору підписів та звинуватили у нападі на міліціонера.
А сьогодні у Мінську міліція затримала опозиційного політика Миколу Статкевича.
Про затримання активістів правозахисники повідомляють також у Вітебську, Гомелі та Кобрині.
Люди стоять у довгих чергах, аби залишити підпис за свого кандидата.
Нагадаємо, президентські вибори у Білорусі пройдуть 9 серпня 2020 року. Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко вже вшосте офіційно зареєструвався для участі у виборах керівника країни.
Він уже 26 років керує країною – з літа 1994 року.
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Про це повідомляє Радіо Свобода.
Самого Тихановського та ще 10 активістів 29 травня затримали у Гродно під час збору підписів та звинуватили у нападі на міліціонера.
А сьогодні у Мінську міліція затримала опозиційного політика Миколу Статкевича.
Про затримання активістів правозахисники повідомляють також у Вітебську, Гомелі та Кобрині.
Люди стоять у довгих чергах, аби залишити підпис за свого кандидата.
Нагадаємо, президентські вибори у Білорусі пройдуть 9 серпня 2020 року. Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко вже вшосте офіційно зареєструвався для участі у виборах керівника країни.
Він уже 26 років керує країною – з літа 1994 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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