У Білорусі люди вийшли на масові акції у підтримку опозиціонерів. ВІДЕО

Сергія Тихановського – Світлани Тихановської, а також інших опозиціонерів.



Про це повідомляє



Самого Тихановського та ще 10 активістів 29 травня затримали у Гродно під час збору підписів та звинуватили у нападі на міліціонера.



А сьогодні у Мінську міліція затримала опозиційного політика Миколу Статкевича.



Про затримання активістів правозахисники повідомляють також у Вітебську, Гомелі та Кобрині.



Люди стоять у довгих чергах, аби залишити підпис за свого кандидата.





Нагадаємо, президентські вибори у Білорусі пройдуть 9 серпня 2020 року. Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко вже вшосте офіційно зареєструвався для участі у виборах керівника країни.



Він уже 26 років керує країною – з літа 1994 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Мінську та інших містах Білорусі проходять масові пікети, на яких збирають підписи за висунення кандидатами у президенти дружини відомого блогера, а також інших опозиціонерів.Про це повідомляє Радіо Свобода Самого Тихановського та ще 10 активістів 29 травня затримали у Гродно під час збору підписів та звинуватили у нападі на міліціонера.А сьогодні у Мінську міліція затримала опозиційного політика Миколу Статкевича.Про затримання активістів правозахисники повідомляють також у Вітебську, Гомелі та Кобрині.Люди стоять у довгих чергах, аби залишити підпис за свого кандидата.Нагадаємо, президентські вибори у Білорусі пройдуть 9 серпня 2020 року. Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко вже вшосте офіційно зареєструвався для участі у виборах керівника країни.Він уже 26 років керує країною – з літа 1994 року.

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