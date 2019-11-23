У Нацполіції з'явився «таємний» підрозділ Авакова





Про це повідомляє



У Верховній Раді, зокрема, у профільному комітеті також не мають точної інформації про мету створення нового поліцейського підрозділу.



Депутати обіцяють розібратися, чим займатиметься такий департамент поліції. Експерти тим часом говорять, що Арсен Аваков у такій ситуації має понести, принаймні, політичну відповідальність



На запит Центру протидії корупції щодо структури, кількісного складу, функцій і повноважень Департаменту захисту інтересів суспільства і держави у Нацполіції відповіли, що така інформація є службовою і не розкривається.



Національна поліція не є спецслужбою і її повноваження не передбачають створення утаємничених підрозділів. Відтак, приховуючи інформацію про склад та функції департаменту Національної поліції, МВС порушує закон. В такому випадку відповідальність лягає, зокрема, на очільника міністерства – Арсена Авакова, заявив у коментарі Радіо Свобода експерт з антикорупційної політики Олександр Лємєнов.



«Мають нести політичну відповідальність міністр і керівник Нацполіції за це порушення закону. Це взагалі не нормально, що ми знаємо про департамент у поліції і не знаємо, чим він займається. Такого бути не може. Це порушення закону про доступ до публічної інформації. Якимось же чином вони нам дають інформацію про склад того чи іншого підрозділу, який утримується за бюджетні кошти. Крім того, треба ще подивитися, як воно корелюється з законом про Національну поліцію. Він не надає права поліції створювати секретні департаменти. В законі такого не прописано. А оскільки органи влади, серед яких і поліція, діють виключно в межах і рамках визначених законом, то вони не можуть виходити за ці рамки», – наголошує Лємєнов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Національній поліції України з’явився департамент із повноваженнями та функціями, які не розкривають, заявили ​у Центрі протидії корупції.Про це повідомляє Радіо Свобода У Верховній Раді, зокрема, у профільному комітеті також не мають точної інформації про мету створення нового поліцейського підрозділу.Депутати обіцяють розібратися, чим займатиметься такий департамент поліції. Експерти тим часом говорять, щоу такій ситуації має понести, принаймні, політичну відповідальністьНа запит Центру протидії корупції щодо структури, кількісного складу, функцій і повноважень Департаменту захисту інтересів суспільства і держави у Нацполіції відповіли, що така інформація є службовою і не розкривається.Національна поліція не є спецслужбою і її повноваження не передбачають створення утаємничених підрозділів. Відтак, приховуючи інформацію про склад та функції департаменту Національної поліції, МВС порушує закон. В такому випадку відповідальність лягає, зокрема, на очільника міністерства – Арсена Авакова, заявив у коментарі Радіо Свобода експерт з антикорупційної політикив.«Мають нести політичну відповідальність міністр і керівник Нацполіції за це порушення закону. Це взагалі не нормально, що ми знаємо про департамент у поліції і не знаємо, чим він займається. Такого бути не може. Це порушення закону про доступ до публічної інформації. Якимось же чином вони нам дають інформацію про склад того чи іншого підрозділу, який утримується за бюджетні кошти. Крім того, треба ще подивитися, як воно корелюється з законом про Національну поліцію. Він не надає права поліції створювати секретні департаменти. В законі такого не прописано. А оскільки органи влади, серед яких і поліція, діють виключно в межах і рамках визначених законом, то вони не можуть виходити за ці рамки», – наголошує Лємєнов.

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