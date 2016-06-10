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Вулиці Луцька прикрасили живими квітами. ФОТО

Вулиці Луцька прикрасили живими квітами. ФОТО
Одразу на кількох локаціях Луцька встановили конструкції з живими квітами.

Про це у facebook повідомив радник міського голови Ігор Поліщук.

"За два дні висадили квіти в термочаші та квіткові тумби по місту. Всього 29 термочаш по пр. Волі та 44 квіткові тумби в Старому місті , на Театральний майдані, каскаді фонтанів, поруч з пам’ятником Т.Г. Шевченку, у сквері О. Алмазова.

Решта - 73 термочаші буде засаджено квітами до п‘ятниці", - йдеться в дописі.

Вулиці Луцька прикрасили живими квітами. ФОТО
Вулиці Луцька прикрасили живими квітами. ФОТО
Вулиці Луцька прикрасили живими квітами. ФОТО
Вулиці Луцька прикрасили живими квітами. ФОТО
Вулиці Луцька прикрасили живими квітами. ФОТО
Вулиці Луцька прикрасили живими квітами. ФОТО
Вулиці Луцька прикрасили живими квітами. ФОТО
Вулиці Луцька прикрасили живими квітами. ФОТО

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Теги: квіти, озеленення, термочаша
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Коментарі 2
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Це якийсь несмак - паплюжити вигляд міста пластиковими горщиками встановленими там де їм не місце.
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Більш дурного списання коштів з міськогобюджету важко уявити.
а про несмак взагалі мовчу.
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