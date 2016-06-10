Вулиці Луцька прикрасили живими квітами. ФОТО

Одразу на кількох локаціях Луцька встановили конструкції з живими квітами.Про це у facebook повідомив радник міського голови"За два дні висадили квіти в термочаші та квіткові тумби по місту. Всього 29 термочаш по пр. Волі та 44 квіткові тумби в Старому місті , на Театральний майдані, каскаді фонтанів, поруч з пам’ятником Т.Г. Шевченку, у сквері О. Алмазова.Решта - 73 термочаші буде засаджено квітами до п‘ятниці", - йдеться в дописі.