Вулиці Луцька прикрасили живими квітами. ФОТО
Сьогодні, 07:10
Одразу на кількох локаціях Луцька встановили конструкції з живими квітами.
Про це у facebook повідомив радник міського голови Ігор Поліщук.
"За два дні висадили квіти в термочаші та квіткові тумби по місту. Всього 29 термочаш по пр. Волі та 44 квіткові тумби в Старому місті , на Театральний майдані, каскаді фонтанів, поруч з пам’ятником Т.Г. Шевченку, у сквері О. Алмазова.
Решта - 73 термочаші буде засаджено квітами до п‘ятниці", - йдеться в дописі.
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Про це у facebook повідомив радник міського голови Ігор Поліщук.
"За два дні висадили квіти в термочаші та квіткові тумби по місту. Всього 29 термочаш по пр. Волі та 44 квіткові тумби в Старому місті , на Театральний майдані, каскаді фонтанів, поруч з пам’ятником Т.Г. Шевченку, у сквері О. Алмазова.
Решта - 73 термочаші буде засаджено квітами до п‘ятниці", - йдеться в дописі.
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Коментарі 2
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а про несмак взагалі мовчу.