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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 1 червня: в Україні – 340 нових випадків коронавірусу, на Волині – 24

Ранок 1 червня: в Україні – 340 нових випадків коронавірусу, на Волині – 24
Станом на ранок 1 червня в Україні зареєстрували 24 012 випадків COVID-19, з них 9690 одужали, 718 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтвердили 340 випадків.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

Усього в Україні 363 187 зразків дослідили методом ПЛР та 10 944 зразків — методом ІФА.

Загалом захворіли 1725 дітей та 4621 медик. На амбулаторному лікуванні 16 650 пацієнтів, з них 1443 дітей та 3757 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 7362 особи, з них 282 дитини та 864 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 283 особи, зокрема одна дитина та 26 медиків.

Із числа людей, що одужали, 2354 медпрацівники та 663 дитини. 36 медиків померли від ускладнень COVID-19.

Загалом випадки підтвердили:

Вінницька обл. — 1005 (587 одужали);
Волинська обл. — 932 (259 одужали);
Дніпропетровська обл. — 942 (265 одужали);
Донецька обл. — 163 (89 одужали);
Житомирська обл. — 742 (416 одужали);
Закарпатська обл. — 1206 (405 одужали);
Запорізька обл. — 447 (252 одужали);
Івано-Франківська обл. — 1420 (818 одужали);
м. Київ — 3043 (654 одужали);
Київська обл. — 1600 (398 одужали);
Кіровоградська обл. — 514 (400 одужали);
Луганська обл. — 47 (40 одужали);
Львівська обл. — 1700 (420 одужали);
Миколаївська обл. — 294 (154 одужали);
Одеська обл. — 896 (225 одужали);
Полтавська обл. — 270 (249 одужали);
Рівненська обл. — 1770 (887 одужали);
Сумська обл. — 170 (141 одужав);
Тернопільська обл. — 1176 (912 одужали);
Харківська обл. — 1083 (408 одужали);
Херсонська обл. — 178 (161 одужав);
Хмельницька обл. — 454 (234 одужали);
Черкаська обл. — 406 (308 одужали);
Чернівецька обл. — 3377 (945 одужали);
Чернігівська обл. — 177 (63 одужали).

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Теги: коронавірус, Україна, статистика, МОЗ
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