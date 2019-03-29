Водія, який збив на переході у Луцьку літню жінку, звільнили від «криміналу»





Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть



Так, 26 листопада минулого року обвинувачений, керуючи в темну пору доби Volkswagen Passat, рухався вулицею Глушець в напрямку вулиці Паркової зі швидкістю до 50 км/год. Під`їжджаючи до нерегульованого пішохідного переходу, водій проявив неуважність та наїхав на 71-річну жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході з ліва на право відносно руху автомобіля.



В результаті ДТП жінка отримала численні тілесні ушкодження, зокрема переломи кісток.



Допитаний у судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Він щиро розкаявся у вчиненому, попросив вибачення у потерпілої та вказав про бажання відшкодувати завдану шкоду.



До суду також надійшло письмове клопотання від директора ПП «Мідас-Трейд», де працює обвинувачений, про його звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з передачею на поруки трудовому колективу.



Прокурор та потерпіла не заперечували щодо задоволення клопотання, тому суд звільнив водія від кримінальної відповідальності.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку водія, який збив на пішохідному переході 71-річну жінку, звільнили від кримінальної відповідальності.Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини Так, 26 листопада минулого року обвинувачений, керуючи в темну пору доби Volkswagen Passat, рухався вулицею Глушець в напрямку вулиці Паркової зі швидкістю до 50 км/год. Під`їжджаючи до нерегульованого пішохідного переходу, водій проявив неуважність та наїхав на 71-річну жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході з ліва на право відносно руху автомобіля.В результаті ДТП жінка отримала численні тілесні ушкодження, зокрема переломи кісток.Допитаний у судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Він щиро розкаявся у вчиненому, попросив вибачення у потерпілої та вказав про бажання відшкодувати завдану шкоду.До суду також надійшло письмове клопотання від директора ПП «Мідас-Трейд», де працює обвинувачений, про його звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з передачею на поруки трудовому колективу.Прокурор та потерпіла не заперечували щодо задоволення клопотання, тому суд звільнив водія від кримінальної відповідальності.

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