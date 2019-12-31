вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Увесь громадський транспорт Луцька повернувся до роботи. ФОТО

Увесь громадський транспорт Луцька повернувся до роботи. ФОТО
1 червня після тривалої перерви до роботи знову повернувся громадський транспорт Луцька. На звичні маршрути виїхали усі маршрутки і тролейбуси.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів начальник управління транспорту і зв’язку Володимир Степанов.

За його словами, вранці 1 червня до роботи повернулися 135 маршруток і 32 тролейбуси. Вони працюватимуть згідно з вимогами, встановленими Кабміном на рішенням сесії міської ради, тобто їхати заповнюватимуть лише місця для сидіння, проводитимуть дезінфекцію тощо, пасажири та водії мають дотримуватися маскового режиму.

Зауважимо, що вранці 1 червня маршрутки та тролейбуси міста були напівпорожні, незважаючи на те, що містяни довго чекали відновлення транспорту та у час, коли він не працював, було чимало скарг і невдоволень. Людей на зупинках – дуже мало.

Відновлення роботи маршруток і тролейбусів ж суттєво ж збільшило завантажденість доріг, тож на деяких ділянках міських автошляхів перед 9-ою ранку навіть були ускладення руху.

Нагадаємо, вихідними з’явилася нова інформація від Міністерства охорони здоров’я, згідно з якою на Волині показник інцидентності (кількості випадків коронавірусу) не відповідає рівню, який дозволяє перейти до наступного етапу виходу з карантину. Утім, за слова Володимир Степанова, наразі міська інфраструктура працює за рішенням міської ради, яке передбачає послаблення. Нових вказівок чи рішень поки не було.

Із 1 червня відновили також роботу траснпорту інших видів сполучення. Про це - згодом.

Увесь громадський транспорт Луцька повернувся до роботи. ФОТО
Увесь громадський транспорт Луцька повернувся до роботи. ФОТО
Увесь громадський транспорт Луцька повернувся до роботи. ФОТО
Увесь громадський транспорт Луцька повернувся до роботи. ФОТО
Увесь громадський транспорт Луцька повернувся до роботи. ФОТО
Увесь громадський транспорт Луцька повернувся до роботи. ФОТО
Увесь громадський транспорт Луцька повернувся до роботи. ФОТО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: маршрутки, тролейбуси, Луцьк, транспорт, Володимир Степанов
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А тепер чекати треба спалахи вірусу!!!
Відповісти
Вибір редактора
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В ресторації «Брама у світ смаків» – акція на піцу*
Сьогодні, 10:37
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 1 червня
Сьогодні, 10:21
Увесь громадський транспорт Луцька повернувся до роботи. ФОТО
Сьогодні, 10:00
У Луцьку на мосту зіткнулися 4 автомобілі: рух – ускладнений. ФОТО
Сьогодні, 09:53
У Луцьку в квартирі знайшли вбитого чоловіка
Сьогодні, 09:45
Схожі новини
Завтра, 19 березня, у Луцьку перестане їздити весь громадський транспорт Завтра, 19 березня, у Луцьку перестане їздити весь громадський транспорт
18 березень, 10:57
Що забувають пасажири у громадському транспорті Луцька Що забувають пасажири у громадському транспорті Луцька
07 березень, 09:17
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
31 грудень, 2019, 19:32
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
23 грудень, 2019, 15:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Не продовжувати карантин – це все, що треба від влади, – підприємці Луцька
Сьогодні, 10:58
 0
Поблизу Луцька під колеса легковика потрапив велосипедист
Сьогодні, 10:43
 0
В ресторації «Брама у світ смаків» – акція на піцу*
Сьогодні, 10:37
 0
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 1 червня
Сьогодні, 10:21
 0
Увесь громадський транспорт Луцька повернувся до роботи. ФОТО
Сьогодні, 10:00
 0
Медіа
відео
1/8