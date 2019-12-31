Увесь громадський транспорт Луцька повернувся до роботи. ФОТО
Сьогодні, 10:00
1 червня після тривалої перерви до роботи знову повернувся громадський транспорт Луцька. На звичні маршрути виїхали усі маршрутки і тролейбуси.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів начальник управління транспорту і зв’язку Володимир Степанов.
За його словами, вранці 1 червня до роботи повернулися 135 маршруток і 32 тролейбуси. Вони працюватимуть згідно з вимогами, встановленими Кабміном на рішенням сесії міської ради, тобто їхати заповнюватимуть лише місця для сидіння, проводитимуть дезінфекцію тощо, пасажири та водії мають дотримуватися маскового режиму.
Зауважимо, що вранці 1 червня маршрутки та тролейбуси міста були напівпорожні, незважаючи на те, що містяни довго чекали відновлення транспорту та у час, коли він не працював, було чимало скарг і невдоволень. Людей на зупинках – дуже мало.
Відновлення роботи маршруток і тролейбусів ж суттєво ж збільшило завантажденість доріг, тож на деяких ділянках міських автошляхів перед 9-ою ранку навіть були ускладення руху.
Нагадаємо, вихідними з’явилася нова інформація від Міністерства охорони здоров’я, згідно з якою на Волині показник інцидентності (кількості випадків коронавірусу) не відповідає рівню, який дозволяє перейти до наступного етапу виходу з карантину. Утім, за слова Володимир Степанова, наразі міська інфраструктура працює за рішенням міської ради, яке передбачає послаблення. Нових вказівок чи рішень поки не було.
Із 1 червня відновили також роботу траснпорту інших видів сполучення. Про це - згодом.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів начальник управління транспорту і зв’язку Володимир Степанов.
За його словами, вранці 1 червня до роботи повернулися 135 маршруток і 32 тролейбуси. Вони працюватимуть згідно з вимогами, встановленими Кабміном на рішенням сесії міської ради, тобто їхати заповнюватимуть лише місця для сидіння, проводитимуть дезінфекцію тощо, пасажири та водії мають дотримуватися маскового режиму.
Зауважимо, що вранці 1 червня маршрутки та тролейбуси міста були напівпорожні, незважаючи на те, що містяни довго чекали відновлення транспорту та у час, коли він не працював, було чимало скарг і невдоволень. Людей на зупинках – дуже мало.
Відновлення роботи маршруток і тролейбусів ж суттєво ж збільшило завантажденість доріг, тож на деяких ділянках міських автошляхів перед 9-ою ранку навіть були ускладення руху.
Нагадаємо, вихідними з’явилася нова інформація від Міністерства охорони здоров’я, згідно з якою на Волині показник інцидентності (кількості випадків коронавірусу) не відповідає рівню, який дозволяє перейти до наступного етапу виходу з карантину. Утім, за слова Володимир Степанова, наразі міська інфраструктура працює за рішенням міської ради, яке передбачає послаблення. Нових вказівок чи рішень поки не було.
Із 1 червня відновили також роботу траснпорту інших видів сполучення. Про це - згодом.
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Коментарі 1
А тепер чекати треба спалахи вірусу!!!
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