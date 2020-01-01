У Луцьку на мосту зіткнулися 4 автомобілі: рух – ускладнений. ФОТО
Сьогодні, 09:53
У Луцьку на мосту, який з‘єднує проспекти Соборності та Перемоги, зіткнулися чотири автівки.
Про це ІА Волинські Новини повідомили очевидці.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 9:00 1 червня. Попередня версія аварії – недотримання безпечної дистанції руху.
Біла Skoda врізалась в мікроавтобус Volkswagen, той – в бус Mitsubishi, який, своєю чергою, вдарив ще одну Skoda.
У результаті аварії утворився затор. На місці ДТП працюють патрульні.
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Про це ІА Волинські Новини повідомили очевидці.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 9:00 1 червня. Попередня версія аварії – недотримання безпечної дистанції руху.
Біла Skoda врізалась в мікроавтобус Volkswagen, той – в бус Mitsubishi, який, своєю чергою, вдарив ще одну Skoda.
У результаті аварії утворився затор. На місці ДТП працюють патрульні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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