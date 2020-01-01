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У Луцьку на мосту зіткнулися 4 автомобілі: рух – ускладнений. ФОТО

У Луцьку на мосту зіткнулися 4 автомобілі: рух – ускладнений. ФОТО
У Луцьку на мосту, який з‘єднує проспекти Соборності та Перемоги, зіткнулися чотири автівки.

Про це ІА Волинські Новини повідомили очевидці.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 9:00 1 червня. Попередня версія аварії – недотримання безпечної дистанції руху.

Біла Skoda врізалась в мікроавтобус Volkswagen, той – в бус Mitsubishi, який, своєю чергою, вдарив ще одну Skoda.

У результаті аварії утворився затор. На місці ДТП працюють патрульні.
У Луцьку на мосту зіткнулися 4 автомобілі: рух – ускладнений. ФОТО
У Луцьку на мосту зіткнулися 4 автомобілі: рух – ускладнений. ФОТО
У Луцьку на мосту зіткнулися 4 автомобілі: рух – ускладнений. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, міст
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