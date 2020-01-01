Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 1 червня

За даними Волинського обласного лабораторного центру, за останню добу на Волині зареєстрували 24 нових випадки захворювання на COVID-19: Ківерцівський район – 4, Старовижівський район – 4, Ковель – 3, Луцький район – 3, Володимир-Волинський район – 2, Турійський район – 2, Луцьк – 1, м.Нововолинськ – 1, Іваничівський район – 1, Любомльський район – 1, Маневицький район – 1, Ратнівський район - 1. Одужало 2 особи.Про це повідомляє Волинська ОДА.Загалом станом на 10.00 1 червня в області зареєстрували 932 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 259 осіб. 26 випадків хвороби завершились летально.За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк – 185 випадків, в т.ч. 5 летальних;Луцький район – 75 випадків, в т.ч. 2 летальних;м.Ковель – 167 випадків, в тому числі 4 летальних;Ковельський район – 9 випадків;Ківерцівський район – 137 випадків, в т.ч. 4 летальних;м. Нововолинськ – 76 випадків, в т.ч. 5 летальних;Іваничівський район – 17 випадків;Старовижівський район – 53 випадки, в т.ч. 2 летальних;Маневицький район – 47 випадків, в тому числі 2 летальних;Володимир-Волинський район – 47 випадків, в т.ч. 1 летальний;Горохівський район – 36 випадків;Камінь-Каширський район – 23 випадки, в т.ч. 1 летальний;Локачинський район – 11 випадків;Любомльський район – 17 випадків;Шацький район – 9 випадків;Турійський район – 9 випадків;Рожищенський район – 7 випадків;Любешівський район – 4 випадки;Ратнівський район – 3 випадки.За попередню добу надійшло 29 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено 6684 особи, в тому числі за останню добу – 188 осіб.