вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поблизу Луцька під колеса легковика потрапив велосипедист

Поблизу Луцька під колеса легковика потрапив велосипедист
На автодорозі неподалік села Гірка Полонка Луцького району автомобіль Opel Signum збив велосипедиста.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 31 травня приблизно о 22 годині, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

За кермом авто перебував 40-річний житель Луцького району. Водій збив 49-річного велосипедиста, жителя Любешівського району, котрий в стані алкогольного сп’яніння рухався у зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення ургентної хірургії міської клінічної лікарні.

За цим фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: авто, велосипедист, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У перший день літа Карпати – зі снігом
Сьогодні, 11:20
Не продовжувати карантин – це все, що треба від влади, – підприємці Луцька
Сьогодні, 10:58
Поблизу Луцька під колеса легковика потрапив велосипедист
Сьогодні, 10:43
В ресторації «Брама у світ смаків» – акція на піцу*
Сьогодні, 10:37
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 1 червня
Сьогодні, 10:21
Схожі новини
На трасі Устилуг-Луцьк вантажівка збила велосипедиста На трасі Устилуг-Луцьк вантажівка збила велосипедиста
18 травень, 19:17
На трасі «Доманове-Ковель-Чернівці-Теребляче» через аварію дві автівки злетіли у кювет. ФОТО На трасі «Доманове-Ковель-Чернівці-Теребляче» через аварію дві автівки злетіли у кювет. ФОТО
06 травень, 13:53
Судили волинянина, який автівкою збив велосипедиста Судили волинянина, який автівкою збив велосипедиста
24 квітень, 20:46
У Луцьку чоловік виїжджав із заправки і «влетів» у люк на 50 тисяч гривень. ФОТО У Луцьку чоловік виїжджав із заправки і «влетів» у люк на 50 тисяч гривень. ФОТО
23 квітень, 13:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У перший день літа Карпати – зі снігом
Сьогодні, 11:20
 0
Не продовжувати карантин – це все, що треба від влади, – підприємці Луцька
Сьогодні, 10:58
 0
Поблизу Луцька під колеса легковика потрапив велосипедист
Сьогодні, 10:43
 0
В ресторації «Брама у світ смаків» – акція на піцу*
Сьогодні, 10:37
 0
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 1 червня
Сьогодні, 10:21
 0
Медіа
відео
1/8