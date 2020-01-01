Поблизу Луцька під колеса легковика потрапив велосипедист





Дорожньо-транспортна пригода сталася 31 травня приблизно о 22 годині, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.



За кермом авто перебував 40-річний житель Луцького району. Водій збив 49-річного велосипедиста, жителя Любешівського району, котрий в стані алкогольного сп’яніння рухався у зустрічному напрямку.



Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення ургентної хірургії міської клінічної лікарні.



За цим фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.





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