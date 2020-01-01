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У перший день літа Карпати – зі снігом

У перший день літа Карпати – зі снігом
Зранку 1 червня на горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах – туман та сніг.

Про це йдеться в повідомленні Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста в Facebook, - пише УНІАН.

"Станом на 07:45 1 червня на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 50 м. Вітер північно-західний 6 м/с. Температура повітря 0°", - йдеться в повідомленні.

До слова, 31 травня, на горі падав сніг, а температуура опустилася до -4°.

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Теги: сніг, Карпати
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