У перший день літа Карпати – зі снігом





Про це йдеться в повідомленні Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста в Facebook, - пише



"Станом на 07:45 1 червня на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 50 м. Вітер північно-західний 6 м/с. Температура повітря 0°", - йдеться в повідомленні.



До слова, 31 травня, на горі падав сніг, а температуура опустилася до -4°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зранку 1 червня на горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах – туман та сніг.Про це йдеться в повідомленні Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста в Facebook, - пише УНІАН "Станом на 07:45 1 червня на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 50 м. Вітер північно-західний 6 м/с. Температура повітря 0°", - йдеться в повідомленні.До слова, 31 травня, на горі падав сніг, а температуура опустилася до -4°.

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