Волиняни отримають благодійну допомогу від бізнесменів з Туреччини





У понеділок, 1 червня, представники асоціації передали 48 коробок благодійної допомоги департаменту соцзахисту населення, - інформують у Волинській ОДА.



До складу продуктового набору входять продукти і товари першої необхідності: крупи, макарони, цукор, сіль, рослинне масло, печиво та гігієнічні засоби. Тож найближчим часом ці набори передадуть через соціальні служби мешканцям області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волиняни, які опинилися у складних життєвих обставинах, отримають благодійну допомогу від Турецько-Української Асоціації бізнесменів.У понеділок, 1 червня, представники асоціації передали 48 коробок благодійної допомоги департаменту соцзахисту населення, - інформують у Волинській ОДА.До складу продуктового набору входять продукти і товари першої необхідності: крупи, макарони, цукор, сіль, рослинне масло, печиво та гігієнічні засоби. Тож найближчим часом ці набори передадуть через соціальні служби мешканцям області.

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