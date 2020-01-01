Волиняни отримають благодійну допомогу від бізнесменів з Туреччини
Сьогодні, 11:30
Волиняни, які опинилися у складних життєвих обставинах, отримають благодійну допомогу від Турецько-Української Асоціації бізнесменів.
У понеділок, 1 червня, представники асоціації передали 48 коробок благодійної допомоги департаменту соцзахисту населення, - інформують у Волинській ОДА.
До складу продуктового набору входять продукти і товари першої необхідності: крупи, макарони, цукор, сіль, рослинне масло, печиво та гігієнічні засоби. Тож найближчим часом ці набори передадуть через соціальні служби мешканцям області.
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У понеділок, 1 червня, представники асоціації передали 48 коробок благодійної допомоги департаменту соцзахисту населення, - інформують у Волинській ОДА.
До складу продуктового набору входять продукти і товари першої необхідності: крупи, макарони, цукор, сіль, рослинне масло, печиво та гігієнічні засоби. Тож найближчим часом ці набори передадуть через соціальні служби мешканцям області.
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