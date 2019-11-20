Боєць луцького клубу став майстром спорту України

Андрію Протасюку присвоїли спортивне звання «Майстер спорту України».



Про це на сторінці у Facebook Олександр Кулаков.



"Один з найкращих бійців Клубу, хороша та надійна людина, справжній боєць в спорті і по життю - залишайся відданим улюбленій справі та ніколи не зупиняйся на досягнутому", - йдеться у дописі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Бійцю луцького клубу "Pride"присвоїли спортивне звання «Майстер спорту України».Про це на сторінці у Facebook написав тренер клубу"Один з найкращих бійців Клубу, хороша та надійна людина, справжній боєць в спорті і по життю - залишайся відданим улюбленій справі та ніколи не зупиняйся на досягнутому", - йдеться у дописі.

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