Боєць луцького клубу став майстром спорту України
Сьогодні, 18:43
Бійцю луцького клубу "Pride" Андрію Протасюку присвоїли спортивне звання «Майстер спорту України».
Про це на сторінці у Facebook написав тренер клубу Олександр Кулаков.
"Один з найкращих бійців Клубу, хороша та надійна людина, справжній боєць в спорті і по життю - залишайся відданим улюбленій справі та ніколи не зупиняйся на досягнутому", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на сторінці у Facebook написав тренер клубу Олександр Кулаков.
"Один з найкращих бійців Клубу, хороша та надійна людина, справжній боєць в спорті і по життю - залишайся відданим улюбленій справі та ніколи не зупиняйся на досягнутому", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Боєць луцького клубу став майстром спорту України
Сьогодні, 18:43
У Луцьку соціально незахищеним дітям подарували вишиванки. ФОТО
Сьогодні, 18:30
У селі на Волині розпочали будівництво нової амбулаторії
Сьогодні, 18:10
Чому варто відвідати кулінарний майстер-клас*
Сьогодні, 17:35