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Боєць луцького клубу став майстром спорту України

Боєць луцького клубу став майстром спорту України
Бійцю луцького клубу "Pride" Андрію Протасюку присвоїли спортивне звання «Майстер спорту України».

Про це на сторінці у Facebook написав тренер клубу Олександр Кулаков.

"Один з найкращих бійців Клубу, хороша та надійна людина, справжній боєць в спорті і по життю - залишайся відданим улюбленій справі та ніколи не зупиняйся на досягнутому", - йдеться у дописі.




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Теги: бокс, Луцьк, звання, спорт
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