Рахунки у банках і доходи від підприємницької діяльності: що у декларації Андрія Козюри





З 2017 року депутат живе у житловому будинку площею 286,1 м. кв. вартістю 689 тисяч гривень у селі Лище Луцького району, який належить його батьку Григорію Козюрі, - пише видання



У 2019 році Андрій Козюра придбав авто Toyota Camry 2002 року випуску вартістю 81,165 тисячі гривень, а також став користуватися автівкою Audi Q5 2016 року випуску вартістю 417,964 тисячі гривень, яка належить його батьку. До того, депутат використовував від 2016 року автівку MERCEDES-BENZ S350 TD 2010 року, яка належала його мамі Валентині Козюрі.



Андрій Козюра має 33,5 % від загального капіталу ТзОВ «Інтер Бізнес», що у грошовому вираженні становить 5,9 тисячі гривень. Ще 33,5 % належить Володимиру Романюку та 33 % Олександру Ковальцю. Козюрі належить 50 % від загального капіталу адвокатського об’єднання «Козюра і партнери», інші 50 % належать Юрію Войту. Також депутат володіє 100 % від загального капіталу ТДВ «Юридична компанія «Ліга права», що у грошовому вираженні становить 200 тисяч гривень, Козюра є кінцевим бенефіціарним власником цієї фірми.



Депутату від 2013 року належать права на зображення знака «Козюра та партнери».



У 2019 році депутат отримав 1,573 тисячі гривень додаткового блага від АТ «Альфа-банк», 2 гривні додаткового блага від ПАТ ПБ «Приватбанк», 418,946 тисячі гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю та 160 тисяч гривень від продажу авто (хоча незрозуміло, яке авто продав депутат, адже торік він декларував лише авто матері). Дружина отримала 217,816 тисячі гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю. Займається і депутат, і його дружина, як ФОПи наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.



Депутат має 98 тисяч гривень та 65 тисяч доларів готівкою. Дружина зберігає готівкою 30 тисяч гривень та 20 тисяч доларів. Сім’я також декларує рахунки у банках, однак не вказує, скільки на них коштів.



У 2017 році Андрій Козюра позичив у батька 2,5 мільйона гривень, які досі боргує. Також у депутата з 2019 року є кредит у «Приватбанку» у розмірі 48,382 тисячі гривень.

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