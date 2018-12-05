Затримали ймовірного вбивцю лучанина, якого знайшли мертвим у квартирі. ОНОВЛЕНО





Нагадаємо, що



На місці працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці провели детальний огляд місця події, тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.



За фактом умисного вбивства відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.



У рамках досудового розслідування правоохоронці встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний раніше судимий 30-річний уродженець Дніпропетровської області, котрий тимчасово проживав у Луцьку.



Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Після оголошення затриманому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, зловмисникові обиратимуть міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.





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