Затримали ймовірного вбивцю лучанина, якого знайшли мертвим у квартирі. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 12:28
У Луцьку поліція розкрила умисне вбивство.
Нагадаємо, що 31 травня в квартирі виявили мертвим 43-річного лучанина. На його тілі були видимі тілесні ушкодження, що свідчило про насильницьку смерть постраждалого, - інформує ГУНП у Волинській області.
На місці працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці провели детальний огляд місця події, тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.
За фактом умисного вбивства відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
У рамках досудового розслідування правоохоронці встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний раніше судимий 30-річний уродженець Дніпропетровської області, котрий тимчасово проживав у Луцьку.
Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Після оголошення затриманому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, зловмисникові обиратимуть міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
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Нагадаємо, що 31 травня в квартирі виявили мертвим 43-річного лучанина. На його тілі були видимі тілесні ушкодження, що свідчило про насильницьку смерть постраждалого, - інформує ГУНП у Волинській області.
На місці працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці провели детальний огляд місця події, тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.
За фактом умисного вбивства відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
У рамках досудового розслідування правоохоронці встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний раніше судимий 30-річний уродженець Дніпропетровської області, котрий тимчасово проживав у Луцьку.
Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Після оголошення затриманому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, зловмисникові обиратимуть міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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