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Затримали ймовірного вбивцю лучанина, якого знайшли мертвим у квартирі. ОНОВЛЕНО

Затримали ймовірного вбивцю лучанина, якого знайшли мертвим у квартирі. ОНОВЛЕНО
У Луцьку поліція розкрила умисне вбивство.

Нагадаємо, що 31 травня в квартирі виявили мертвим 43-річного лучанина. На його тілі були видимі тілесні ушкодження, що свідчило про насильницьку смерть постраждалого, - інформує ГУНП у Волинській області.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці провели детальний огляд місця події, тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.

За фактом умисного вбивства відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

У рамках досудового розслідування правоохоронці встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний раніше судимий 30-річний уродженець Дніпропетровської області, котрий тимчасово проживав у Луцьку.

Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Після оголошення затриманому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, зловмисникові обиратимуть міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.


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Теги: вбивство, Луцьк, чоловік, тіло, квартира
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