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Зниклого безвісти 56-річного чоловіка знайшли у Луцьку

Зниклого безвісти 56-річного чоловіка знайшли у Луцьку
Жителя Локачинського району, якого декілька тижнів шукала поліція, нарешті повернули рідним.

Чоловік пішов з дому ще 26 квітня, - інформує пресслужба поліції Волинської області.

Учора, 31 травня, поліцейські Локачинського відділення поліції знайшли його у Луцьку і привезли додому.

Нагадаємо, що більше місяця вважався зниклим 56-річний чоловік з села Низькі Цевеличі Локачинського району. Люди розповідають: той пішов у Луцьк нібито провідати свою сестру, однак не знав місця її проживання і почав вести бродяжницький спосіб життя в місті. Ситуацію ускладнювало і те, що він має ознаки психічних розладів.

Поліцейські працювали без вихідних, простежували місця можливого перебування зниклого у Луцьку, оглядали кожен закуток, де могли збиратись особи без постійного місця проживання (на фото).

Врешті, 31 травня, чоловіка виявили біля одного з торгово-розважальних центрів у Луцьку. Протиправних дій проти нього ніхто не вчиняв. Поліцейські доставили його додому і передали родичам.
Зниклого безвісти 56-річного чоловіка знайшли у Луцьку
Зниклого безвісти 56-річного чоловіка знайшли у Луцьку
Зниклого безвісти 56-річного чоловіка знайшли у Луцьку

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Теги: розшук, волинянин, поліція, зникнення, Луцьк
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