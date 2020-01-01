Зниклого безвісти 56-річного чоловіка знайшли у Луцьку





Чоловік пішов з дому ще 26 квітня, - інформує пресслужба поліції Волинської області.



Учора, 31 травня, поліцейські Локачинського відділення поліції знайшли його у Луцьку і привезли додому.



Нагадаємо, що більше місяця



Поліцейські працювали без вихідних, простежували місця можливого перебування зниклого у Луцьку, оглядали кожен закуток, де могли збиратись особи без постійного місця проживання (на фото).



Врешті, 31 травня, чоловіка виявили біля одного з торгово-розважальних центрів у Луцьку. Протиправних дій проти нього ніхто не вчиняв. Поліцейські доставили його додому і передали родичам.



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