До послаблення карантину не готові 5 областей України, серед них – Волинь





Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.



Так, на Волині зафіксували перевищення критерію виявлених випадків захворювання на 100 тисяч осіб за останні 7 днів (інцидентності). При дозволеній нормі 12 випадків на 100 тис. осіб, у області - 14,45.



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Нагадаємо, що чергове пом'якшення карантину в Україні оголосили з 11 травня по 22 червня. Цей період розподілили на кілька етапів. Зокрема, з 1 червня дозволена робота басейнів і спортзалів; відвідування освітніх занять у групах не більш як 10 людей (наприклад, розпочнуть роботу автошколи); а також відновлено рух залізничного транспорту і міжобласних перевезень автотранспортом. З 15 червня планується відновлення авіаперельотів по деяких напрямам.



Як повідомлялося, 1 червня





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 1 червня Львівська, Волинська, Рівненська, Чернівецька і Донецька області, а також місто Київ поки що не готові до третього етапу виходу з карантину.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.Так, на Волині зафіксували перевищення критерію виявлених випадків захворювання на 100 тисяч осіб за останні 7 днів (інцидентності). При дозволеній нормі 12 випадків на 100 тис. осіб, у області - 14,45.Нагадаємо, що чергове пом'якшення карантину в Україні оголосили з 11 травня по 22 червня. Цей період розподілили на кілька етапів. Зокрема, з 1 червня дозволена робота басейнів і спортзалів; відвідування освітніх занять у групах не більш як 10 людей (наприклад, розпочнуть роботу автошколи); а також відновлено рух залізничного транспорту і міжобласних перевезень автотранспортом. З 15 червня планується відновлення авіаперельотів по деяких напрямам.Як повідомлялося, 1 червня після тривалої перерви до роботи знову повернувся громадський транспорт Луцька . На звичні маршрути виїхали усі маршрутки і тролейбуси.

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