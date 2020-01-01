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До послаблення карантину не готові 5 областей України, серед них – Волинь

До послаблення карантину не готові 5 областей України, серед них – Волинь
Станом на 1 червня Львівська, Волинська, Рівненська, Чернівецька і Донецька області, а також місто Київ поки що не готові до третього етапу виходу з карантину.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, на Волині зафіксували перевищення критерію виявлених випадків захворювання на 100 тисяч осіб за останні 7 днів (інцидентності). При дозволеній нормі 12 випадків на 100 тис. осіб, у області - 14,45.

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Нагадаємо, що чергове пом'якшення карантину в Україні оголосили з 11 травня по 22 червня. Цей період розподілили на кілька етапів. Зокрема, з 1 червня дозволена робота басейнів і спортзалів; відвідування освітніх занять у групах не більш як 10 людей (наприклад, розпочнуть роботу автошколи); а також відновлено рух залізничного транспорту і міжобласних перевезень автотранспортом. З 15 червня планується відновлення авіаперельотів по деяких напрямам.

Як повідомлялося, 1 червня після тривалої перерви до роботи знову повернувся громадський транспорт Луцька. На звичні маршрути виїхали усі маршрутки і тролейбуси.

До послаблення карантину не готові 5 областей України, серед них – Волинь

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Теги: карантин, послаблення, МОЗ, статисика
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