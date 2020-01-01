Поки без туристів: кому наразі можна їхати до Польщі. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 13:37
Західне регіональне управління Держприкордонслужби України опублікувало список осіб, які можуть перетнути кордон із Польщею, відповідно до поданої інформації польської сторони.
Про це йдеться на сторінці Державної прикордонної служби України-Західний кордон.
Так, наразі на територію Республіки Польща можуть потрапити:
- громадяни Польщі;
- іноземні громадяни, хто одружений, є дитиною (під опікою) громадян Польщі;
- особа, яка має Карту Поляка;
- особи, що мають дипломатичний ранг та члени їх родин;
- іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території Польщі;
- іноземці, які мають право працювати на території Польщі;
- особи, які здійснюють вантажні перевезення;
- водії, що здійснюють вантажні перевезення, однак в'їжджають на територію Польщі на іншому виді транспорту ніж вантажний;
- учні та студенти, які отримують освіту у РП;
- громадяни держав членів Європейського Союзу, Європейського економічного простору (ЄЕП) або Швейцарської Конфедерації, а також їх подружжя і діти, які слідують територією РП до місця проживання або перебування (тривалістю не більше ніж 12 годин від моменту перетину кордону РП).
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Громадян просять врахувати цю інформацію при плануванні поїздки до Республіки Польща.
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Про це йдеться на сторінці Державної прикордонної служби України-Західний кордон.
Так, наразі на територію Республіки Польща можуть потрапити:
- громадяни Польщі;
- іноземні громадяни, хто одружений, є дитиною (під опікою) громадян Польщі;
- особа, яка має Карту Поляка;
- особи, що мають дипломатичний ранг та члени їх родин;
- іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території Польщі;
- іноземці, які мають право працювати на території Польщі;
- особи, які здійснюють вантажні перевезення;
- водії, що здійснюють вантажні перевезення, однак в'їжджають на територію Польщі на іншому виді транспорту ніж вантажний;
- учні та студенти, які отримують освіту у РП;
- громадяни держав членів Європейського Союзу, Європейського економічного простору (ЄЕП) або Швейцарської Конфедерації, а також їх подружжя і діти, які слідують територією РП до місця проживання або перебування (тривалістю не більше ніж 12 годин від моменту перетину кордону РП).
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Польщі розширили список осіб, які можуть в'їжджати без 14-денного карантину
Громадян просять врахувати цю інформацію при плануванні поїздки до Республіки Польща.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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