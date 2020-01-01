Поки без туристів: кому наразі можна їхати до Польщі. ПЕРЕЛІК





Про це



Так, наразі на територію Республіки Польща можуть потрапити:

- громадяни Польщі;

- іноземні громадяни, хто одружений, є дитиною (під опікою) громадян Польщі;

- особа, яка має Карту Поляка;

- особи, що мають дипломатичний ранг та члени їх родин;

- іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території Польщі;

- іноземці, які мають право працювати на території Польщі;

- особи, які здійснюють вантажні перевезення;

- водії, що здійснюють вантажні перевезення, однак в'їжджають на територію Польщі на іншому виді транспорту ніж вантажний;

- учні та студенти, які отримують освіту у РП;

- громадяни держав членів Європейського Союзу, Європейського економічного простору (ЄЕП) або Швейцарської Конфедерації, а також їх подружжя і діти, які слідують територією РП до місця проживання або перебування (тривалістю не більше ніж 12 годин від моменту перетину кордону РП).



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Громадян просять врахувати цю інформацію при плануванні поїздки до Республіки Польща.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Західне регіональне управління Держприкордонслужби України опублікувало список осіб, які можуть перетнути кордон із Польщею, відповідно до поданої інформації польської сторони.Про це йдеться на сторінці Державної прикордонної служби України-Західний кордон.Так, наразі на територію Республіки Польща можуть потрапити:- громадяни Польщі;- іноземні громадяни, хто одружений, є дитиною (під опікою) громадян Польщі;- особа, яка має Карту Поляка;- особи, що мають дипломатичний ранг та члени їх родин;- іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території Польщі;- іноземці, які мають право працювати на території Польщі;- особи, які здійснюють вантажні перевезення;- водії, що здійснюють вантажні перевезення, однак в'їжджають на територію Польщі на іншому виді транспорту ніж вантажний;- учні та студенти, які отримують освіту у РП;- громадяни держав членів Європейського Союзу, Європейського економічного простору (ЄЕП) або Швейцарської Конфедерації, а також їх подружжя і діти, які слідують територією РП до місця проживання або перебування (тривалістю не більше ніж 12 годин від моменту перетину кордону РП).Громадян просять врахувати цю інформацію при плануванні поїздки до Республіки Польща.

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