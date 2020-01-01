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Поки без туристів: кому наразі можна їхати до Польщі. ПЕРЕЛІК

Поки без туристів: кому наразі можна їхати до Польщі. ПЕРЕЛІК
Західне регіональне управління Держприкордонслужби України опублікувало список осіб, які можуть перетнути кордон із Польщею, відповідно до поданої інформації польської сторони.

Про це йдеться на сторінці Державної прикордонної служби України-Західний кордон.

Так, наразі на територію Республіки Польща можуть потрапити:
- громадяни Польщі;
- іноземні громадяни, хто одружений, є дитиною (під опікою) громадян Польщі;
- особа, яка має Карту Поляка;
- особи, що мають дипломатичний ранг та члени їх родин;
- іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території Польщі;
- іноземці, які мають право працювати на території Польщі;
- особи, які здійснюють вантажні перевезення;
- водії, що здійснюють вантажні перевезення, однак в'їжджають на територію Польщі на іншому виді транспорту ніж вантажний;
- учні та студенти, які отримують освіту у РП;
- громадяни держав членів Європейського Союзу, Європейського економічного простору (ЄЕП) або Швейцарської Конфедерації, а також їх подружжя і діти, які слідують територією РП до місця проживання або перебування (тривалістю не більше ніж 12 годин від моменту перетину кордону РП).

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Громадян просять врахувати цю інформацію при плануванні поїздки до Республіки Польща.

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Теги: Польща, кордони, список осіб
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